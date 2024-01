O presidente da Confederação Brasileira de Hóquei e Patins (CBHP), Moacyr Junior, afirmou que a instituição, agora gestora do skate olímpico no Brasil, ajudará o Comitê Olímpico do Brasil (COB) na preparação dos atletas para os Jogos de Paris. Com a mais recente resolução da World Skate (WS), a federação internacional da modalidade, a Confederação Brasileira de Skate (CBSk) não terá mais envolvimento com esse planejamento.