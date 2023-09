Após o GP do Japão de 2023, o piloto principal da equipe austríaca acumulou impressionantes 400 pontos - resultado de 13 conquistas e sete voltas rápidas em 17 corridas, além de duas vitórias em corridas Sprint - com isso, Max está em uma posição confortável, com uma vantagem de 177 pontos sobre seu colega de equipe, Sérgio Pérez, com 223.