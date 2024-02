É um momento importante também porque é uma ocasião em que as montadoras, diante de seus revendedores, fazem um balanço do ano anterior e projetam as estratégias que serão aplicadas no curto, médio e longo prazos. Por outro lado, diante dos líderes da indústria, os revendedores dão suas sugestões, fazem suas críticas. Nem sempre é um encontro fácil, pois há discussões, às vezes até acaloradas, sobre pontos discordantes.