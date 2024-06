Novo Nº1, Sinner faz história e vai à semi de Roland Garros

Sinner em vitória em Roland Garros (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 04/06/2024 - 14:04 • Paris (FRA)

Jannik Sinner, número dois do mundo, se classificou de forma inédita, nesta terça-feira (4), para a semifinal de Roland Garros ao bater o búlgaro Grigor Dimitrov, 10º colocado do ranking. Ele marcou 3 sets a 0 sobre o rival, com parciais de 6/2 6/4 7/6 (7/3) após 2h24min de duração, na lotada quadra central Philippe Chatrier.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De dificuldades apenas o último set quando perdeu match-point, foi quebrado e precisou jogar o tie-break onde venceu no detalhe. Dimitrov cometeu 49 erros não-forçados na partida.

➡️ Djokovic desiste de Roland Garros por lesão e perderá o Nº 1

Sinner havia batido na trave em 2020 perdendo para Rafael Nadal nas quartas de final e agora lutará por sua primeira vaga na final diante de Carlos Alcaraz, terceiro colocado, ou Stefanos Tstisipas, nono.

Com a desistência de Novak Djokovic por lesão no joelho, o tenista de 22 anos se tornará, na próxima segunda-feira, o primeiro italiano número 1 do mundo na história do tênis masculino desbancando o sérvio. O ranking começou em 1973.

(Foto: Bertrand GUAY / AFP)