Novo jogador dos Spurs: revelados os detalhes no contrato de Chris Paul

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 01/07/2024 - 11:32 • Rio de Janeiro

O San Antonio Spurs acertou a contratação de Chris Paul, que foi dispensado do Golden State Warriors no começo do período de agencia livre. O veterano chega para ajudar em um vestiário com núcleo jovem e não deve causar grande impacto no teto salarial da franquia texana. A informação é de Chris Haynes, da TNT e do Bleacher Report.

Aos 39 anos, Paul atua como armador, mas era reserva em San Francisco. Dessa forma, optou por trocar de equipe para ter maiores oportunidades. Havia grande especulação acerca da uma possível ida para a dupla de Los Angeles, mas o atleta optou pelo Spurs.

Segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, o veterano assinou um contrato por uma temporada, no valor de US$ 11 milhões com San Antonio. Além disso, Paul vai atuar ao lado de Victor Wembanyama, uma das maiores promessas do basquete.

Chris Paul é o novo jogador do San Antonio Spurs

Chris Paul deixou o Golden State Warriors (Foto: Noah Graham / AFP)

A estreia do veterano na NBA foi há quase duas décadas. Na temporada 2004-05, foi draftado pelo então New Orleans Hornets (atual Pelicans). Depois, passou por Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns e por fim, Golden State Warriors.

No Dubs, o armador atuou em média 26 minutos por partida, onde obteve 9.2 pontos, 6.8 assistências e 3.9 rebotes. Pela primeira vez na carreira, Paul tinha status de reserva.

Agora no Spurs, o jogador será treinado por Gregg Popovich, um dos grandes técnicos da história do basquete, o que deixa os torcedores animados para ver o que vai sair dessa parceria na próxima temporada.