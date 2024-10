Norris surpreende e diz que GP dos EUA decidiu campeonato da F1 2024

Lando Norris ainda tem chances matemáticas de bater Max Verstappen no na Fórmula 1 de 2024, mas acredita que o cenário se tornou praticamente irreversível após o GP dos Estados Unidos. Depois de ser superado pelo tricampeão tanto na corrida sprint quando na principal, o titular da McLaren disse que a rodada no Circuito das Américas pode ter decidido o campeonato.

— Comprometeu bastante, foi um momento deciviso para o campeonato. Viemos para o GP dos Estados Unidos com a mente aberta, sem esperar dominar ou vencer. O fato de a Ferrari ser tão rápida mostrou que eles são igualmente competitivos. Mesmo se tivesse chegado à frente na curva 1, nunca teria terminado em primeiro ou segundo, só poderia ser terceiro — disse Lando.

Antes do GP dos Estados Unidos, Norris tinha 52 pontos de desvantagem em relação a Verstappen. No entanto, enquanto o holandês venceu a prova sprint e ficou em terceiro na corrida principal, Lando foi terceiro e quarto, respectivamente, aumentando a diferença entre eles para 57 pontos.

Diferente do domínio que conseguiu impor no GP dos Países Baixos e de Singapura, Norris esperava uma corrida mais difícil nos Estados Unidos e tinha como único objetivo somar mais pontos que Verstappen. A meta quase foi alcançada, porém, ele acabou sendo punido de forma controversa quando foi jogado para fora da pista e realizou a ultrapassagem sobre Max.

Lando Norris sofreu punição e perdeu a vaga no pódio do GP dos EUA na Fórmula 1. (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

Norris teve 5s acrescidos em seu tempo de prova e, apesar de ter cruzado a linha de chegada em terceiro, perdeu o pódio para Verstappen. O titular da McLaren acusou o golpe após a dura derrota.

— O cara que eu precisava vencer era Max, e isso eu não consegui. Então, foi um fim de semana sem êxito. Mas tivemos uma boa chance e eu tentei de tudo. Não foi bom o suficiente. Nós temos trabalho a fazer como equipe, mas também tem coisas que preciso melhorar comigo mesmo — finalizou Norris.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de outubro com o GP da Cidade do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez.