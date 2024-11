Após a conquista de Max Verstappen conquista mais uma vez a Fórmula 1, no GP de Las Vegas, no domingo (24), Christian Horner falou sobre o futuro do piloto. O dirigente afirmou que a Red Bull fará o trabalho necessário para manter o tetracampeão vestindo o macacão da equipe. Além disso, ele garantiu entregar ao holandês um carro competitivo para a próxima temporada.

Depois de um início de campeonato avassalador, o RB20 sofreu com a queda de desempenho após algumas etapas. A oscilação levantou dúvidas sobre a capacidade dos taurinos de voltarem a ter um carro dominante e capaz de ajudar o #1 a conquistar mais troféus no futuro, já que Ferrari, McLaren e Mercedes subiram o sarrafo e alcançaram vitórias. Em meio a tudo isso, a crise interna envolvendo o nome do chefe da equipe abalou os relacionamentos com Jos Verstappen, pai de Max, e gerou a saída de nomes importantes da scuderia, como Adrian Newey e Jonathan Wheatley, por exemplo.

Com queda da Red Bull, Verstappen recebeu sondagens

Toto Wolff, chefe da Mercedes, cresceu o olho para cima do tetracampeão e aproveitou o momento para tentar convencê-lo a ser o substituto de Lewis Hamilton a partir de 2025. Embora o ímpeto tenha esfriado, é claro que certo interesse ainda existe. No entanto, Horner garantiu que a Red Bull só precisa mostrar a Verstappen que pode continuar sendo competitiva — e está confiante de que isso vá acontecer. Vale lembrar que o piloto de 27 anos tem contrato até 2028.

— Acho que no relacionamento que Max tem com a equipe, é possível perceber que há uma grande confiança. Cabe a nós entregarmos o melhor e tenho certeza de que daremos a ele um carro com o qual poderá lutar novamente pelo campeonato no próximo ano — disse Horner.

— Não tenho dúvidas sobre isso. Não acho que será fácil, mas não será fácil para nenhuma das equipes. E acho que há muitas lições que tiramos deste ano. Não sabemos o que os outros estão fazendo (para o próximo ano). E com as regras permanecendo as mesmas, podemos ver como os carros convergiram. É ótimo para o esporte que haja tanta competitividade. Ganhei mais alguns cabelos brancos este ano — brincou.

Max Verstappen comemora conquista do tetracampeonato da Fórmula 1 (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

De fato, embora Verstappen tenha vencido o campeonato individual, a disputa do Mundial de Construtores continua acirrada. Ainda com chances, a Red Bull somou 555 pontos até aqui e está a 53 da McLaren, líder da competição com 608. A Ferrari, por sua vez, acumulou 584 tentos e está na segunda posição.

Apesar do quarto título conquistado por Verstappen, a temporada da Fórmula 1 ainda tem mais dois compromissos. A categoria retorna neste fim de semana, entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, para o GP do Catar, o penúltimo de 2024.