Norris explica demora para deixar Piastri passar na Hungria: ‘Queria esperar volta final’

Escrito por Grande Premio • Publicada em 22/07/2024 - 12:11 • Budapeste (HUN)

A McLaren conseguiu uma dobradinha no GP da Hungria, realizado no último domingo (21), mas essa não foi a grande história da corrida. A etapa no Hungaroring ficou marcada pela trapalhada na estratégia do time britânico e na insistência da equipe no rádio pedindo para Lando Norris dar passagem a Oscar Piastri. O #4 demorou a abrir caminho e explicou que queria esperar até o último momento para cumprir a ordem.

A McLaren se atrapalhou em duas oportunidades com Piastri durante as paradas nos boxes no GP da Hungria. O #81, que superou Norris e assumiu a ponta logo na largada, adotou a estratégia de duas trocas de pneus em Hungaroring. Porém, embora em teoria tivesse a preferência de parar primeiro por estar liderando, Oscar foi para os pits depois de Lando nas duas oportunidades.

Na primeira vez, Norris reduziu de forma considerável a desvantagem em relação a Piastri. Na segunda, a McLaren alegou que a prioridade era do britânico pois ele tinha de se proteger de um eventual ataque de Lewis Hamilton. No rádio, a equipe combinou que, ao voltar na frente, Lando teria de devolver a posição.

Norris até cumpriu a ordem da McLaren, mas os engenheiros precisaram entrar no rádio por mais de 20 voltas para lembrar o #4 de que ele teria de inverter as posições. Lando disse que nunca teve a intenção de descumprir o pedido da equipe, mas que queria fazer a troca no último instante. Porém, a possibilidade de um safety-car o fez mudar de ideia e abrir passagem para Piastri a três voltas do fim.

“Eu sei o que vou fazer e o que não vou fazer. Claro que vou questionar e desafiar [a equipe], e foi isso que fiz. Ia esperar até a última volta, a última curva. Mas então eles disseram que se houvesse um safety-car, e eu não pudesse deixar Oscar passar, então isso me faria parecer um pouco idiota. Então eu pensei, ‘sim, é um ponto justo’, e o deixei ir com três (voltas) para o fim ou algo assim”, disse Lando.

“Você pode fazer o que quiser com o que acha que sabe e esse tipo de coisa, mas eu sei que sempre iria devolver, a menos que eles mudassem de ideia sobre o que estavam dizendo. E eles não mudaram, então está tudo bem”, finalizou Norris.

A Fórmula 1 volta de 26 a 28 de julho, em Spa-Francorchamps, para a disputa do GP da Bélgica.