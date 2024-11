Norris admite erros no GP de São Paulo, mas diz: ‘Verstappen foi claramente mais rápido’

Lando Norris tinha boas chances de reduzir a diferença para Max Verstappen no Mundial de Construtores, mas falhou ao longo do GP de São Paulo. Depois de largar da pole e terminar em sexto, o titular da McLaren revelou durante uma coletiva acompanhada pelo GRANDE PRÊMIO que cometeu alguns erros na prova em Interlagos. No entanto, reconheceu que não seria possível bater o tricampeão, uma vez que ele foi o piloto mais rápido na pista.

continua após a publicidade

➡️ Verstappen realiza recuperação e vence GP de São Paulo de F1 em atuação memorável

Norris cravou a pole para o GP de São Paulo e viu Verstappen partir apenas de 17º. No início da corrida, no entanto, o britânico teve uma largada ruim e foi superado por George Russell. Alguns giros mais tarde, depois de ser prejudicado pela bandeira vermelha e cair para quinto, Lando voltou a errar.

➡️ Verstappen cita ‘montanha-russa de emoções’ e celebra vitória ‘inacreditável’ em São Paulo

Após o safety-car, acionado pelo acidente de Carlos Sainz, deixar a pista na volta 43, Norris teve um péssimo reinício de corrida e despencou de quinto para sétimo. Sem conseguir se recuperar, e ultrapassando Oscar Piastri depois de uma ordem de equipe, Norris cruzou a linha de chegada apenas em sexto.

continua após a publicidade

Depois da corrida, Norris revelou que seria impossível bater Verstappen ainda que tivesse apresentado um desempenho sólido durante o GP de São Paulo.

- Travei os pneus traseiros no reinício da corrida. Não fomos rápidos o suficiente, Max foi claramente o mais rápido. Mesmo se estivéssemos à frente, ele teria nos passado - explicou Lando.

continua após a publicidade

Lando Norris, da McLaren, no Grande Prêmio de São Paulo (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Foi um fim de semana de altos e baixos. Mas não há muito que eu possa fazer. Tenho certeza que George sente que ganhou a corrida hoje. Ele merecia mais do que qualquer outro. Já em um cenário realista eu seria terceiro, então é difícil. Mas Max possivelmente teria nos passado de qualquer maneira. Cometi alguns erros que no final me custaram algumas posições, mas foi isso - finalizou Norris.

A Fórmula 1 agora tem duas semanas de descanso e volta apenas no fim de semana dos dias 22 a 24 de novembro, na segunda edição do GP de Las Vegas.