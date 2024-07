Norris diz que McLaren “jogou fora” vitória no GP da Inglaterra: ‘Deveria ser nossa’

Lando Norris liderou grande parte da corrida (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 08/07/2024 - 15:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Líder em parte do GP da Inglaterra, disputado pela Fórmula 1 no último fim de semana, Lando Norris admitiu que saiu decepcionado de Silverstone com a derrota para Lewis Hamilton — que venceu a primeira desde o GP da Arábia Saudita de 2021. O piloto da McLaren era o primeiro até a última parada nos boxes, mas erros dele e da equipe fizeram o time perder tempo no pit-lane, o que custou a posição ao heptacampeão. Questionado se a vitória teria ‘fugido’, Norris disse que não tem sido uma novidade em 2024.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além disso, o britânico criticou a opção da McLaren por pneus macios. Enquanto Norris e Hamilton optaram pelos compostos de faixa vermelha no último pit-stop, Max Verstappen calçou duros e teve mais rendimento nas últimas voltas da prova, deixando Norris para trás.

➡️ Norris desabafa: ‘Cansado de falar que deveria ter feito melhor’

“Tive muito isso recentemente. Então, odeio dizer isso de novo”, admitiu Norris. “Mas muitas coisas estavam indo bem e jogamos fora na última parada. Paramos uma volta depois, mas também acho que não foi a questão da volta. Mesmo se eu parasse na volta perfeita, nossa decisão de colocar os pneus macios foi errada”, lamentou.

“Acho que Lewis (Hamilton) teria vencido de qualquer forma”, apontou. “Então, duas decisões nossas custaram muito. Especialmente na Inglaterra, é muito decepcionante”, reconheceu.

Apesar do forte rendimento da McLaren mais uma vez, Norris acredita que a equipe laranja ainda não viveu um fim de semana em que tenha o melhor carro do grid. O GP da Inglaterra mostrou uma Mercedes mais forte em alguns momentos, mas o carro de Lando também surgiu com bom ritmo quando a pista começou a molhar.

“Quando estava completamente seco, a Mercedes foi bem mais rápida. Em condições mais escorregadias, talvez fôssemos um pouco melhores. Temos trabalho a fazer. Ainda não acho que tenhamos vivido um fim de semana em que fôssemos claramente os mais rápidos. Sempre estivemos lá em cima ou perto, mas nunca com o melhor carro”, pontuou.

(Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

Por fim, Norris disse que tanto ele quanto a equipe precisam seguir trabalhando. O inglês destacou que há muitos pontos positivos no carro neste momento, mas admitiu que é frustrante perder uma vitória que poderia ser sua.

“Acho que precisamos continuar trabalhando como equipe. Preciso cuidar das coisas e tentar juntá-las, porque ainda temos muitos pontos positivos. Temos muitas coisas boas e nos lugares certos. Mas é frustrante quando, algumas vezes na temporada, jogamos fora algo que deveria ser nosso”, finalizou Norris.

A Fórmula 1 continua a temporada 2024 entre os dias 19 e 21 de julho, em Hungaroring, com o GP da Hungria.