Lando Norris, que venceu GP de Miami, é filho de magnata e torcedor de time brasileiro

O britânico Lando Norris conquistou o GP de Miami (AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 12:11 • Rio de Janeiro (RJ)

O piloto da McLaren Lando Norris, que superou o holandês Max Verstappen, atual tricampeão pela RBR, e conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, no GP de Miami, é torcedor declarado do Palmeiras, que parabenizou o britânico: "A primeira vitória é sempre inesquecível, Landinho!"

Com 24 anos, Norris é filho do empresário Adam Norris, que tem fortuna estimada em 205 milhões de libras esterlinas (equivalente a R$ 1,3 bilhão), segundo o Daily Mail. Ele tem um irmão mais velho, Oli, e duas irmãs mais jovens, Flo e Cisca.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Antes de entrar para o automobilismo, Norris praticava hipismo. Ao trocar de esporte, ele deixou a escola no segundo grau e só mais tarde fez aulas de física e matemática com um tutor. O talento do garoto de 14 anos chamou a atenção da McLaren, e Norris se tornou o mais jovem a ganhar um campeonato de kart (superando o recorde do compatriota heptacampeão da F1 Lewis Hamilton).

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Norris encerrou um jejum de quase três anos da McLaren sem vitórias na Fórmula 1 com a conquista em Miami. Ele também se tornou o primeiro piloto britânico a vencer desde George Russell em 2022. Norris estreou na F1 em 2019, aos 19 anos. As informações são do "O Globo".