Norris dispara na frente e lidera 1-2 da McLaren no TL2 do GP da Inglaterra de F1

Norris lidera os dois primeiros treinos livres na Inglaterra







Escrito por Grande Premio • Publicada em 05/07/2024 - 13:32 • Silverstone (ING)

Surgiu uma grande favorita ao fim de semana do GP da Inglaterra? A McLaren já havia mostrado força no TL1, mas reforçou a impressão com ritmo ainda mais puxado na segunda atividade desta sexta-feira (5) em Silverstone. Lando Norris fez uma volta impressionante na única tentativa de pneus macios e abriu diferença para o restante do grid, mas Oscar Piastri ainda conferiu com a segunda colocação.

Norris cravou 1min26s549 para abrir 0s3 de frente para Piastri na segunda colocação. Frente às arquibancadas lotadas do laranja da McLaren em Silverstone, o time em franco crescimento na F1 impressionou.

As voltas rápidas para mudar a tabela de tempos chegaram apenas durante 35 minutos. Depois disso, os avisos que a chuva estava chegando fizeram com que equipes e pilotos se concentrassem na maior quantidade de testes possíveis dos conjuntos. Conforme o esperado, a chuva chegou a oito minutos do fim e rapidamente ganhou força, encerrando efetivamente o treino.

Sergio Pérez foi o terceiro colocado, melhor fora da McLaren, enquanto Nico Hülkenberg colocou a Haas na quarta colocação. Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen – que quase escapou da pista na curva Brooklands na última volta rápida -, Carlos Sainz, Lance Stroll e George Russell fecharam o top-10.

No sábado, a terceira e última sessão de treinos está marcada para as 7h30 (de Brasília, GMT-3), ao passo que a classificação será às 11h. Por fim, no domingo (7), os pilotos disputam a corrida em Silverstone a partir das 11h.

Confira como foi o TL2 do GP da Inglaterra:

Nada de chuva, ao menos para o começo do segundo treino livre. Após as definições de grid de F3 e F2 entre os treinos da F1, carros e equipes se preparavam para sair sob uma temperatura de 18°C, mas o asfalto chegava a 28°C. Muito melhor para aquecer os pneus que a friaca do primeiro treino livre.

Assim que a bandeira verde apareceu, a pista encheu. Carlos Sainz aparecia de pneus médios após rodar quase todo o TL1 com os duros. Desta feita, porém, a maioria dos pilotos investia nos médios, com alguns poucos nomes usando duros. Caso de Lance Stroll, Valtteri Bottas e Nico Hülkenberg.

Sainz foi o primeiro a registrar tempo cronometrado também, mas logo foi superado por Charles Leclerc na outra Ferrari. E Max Verstappen bateu ambos com a Red Bull ao anotar 1min27s831. Rapidamente, as voltas caíam.

Se a velocidade aumentava, os limites da pista sofriam. Leclerc escapou brevemente na curva da capela, ao passo que Pierre Gasly passou por fora na Copse. Charles conversava no rádio e dizia que o carro estava com instabilidade em curvas de alta. É bom lembrar que a Ferrari instalou um novo pacote de atualizações no GP da Espanha e marcou Silverstone como lugar dos testes reais do pacote melhorado.

Além da Ferrari, as atualizações eram questão para outras equipes. A Haas mexeu em peso o VF24, enquanto a Red Bull apresentou novo assoalho e a McLaren, asa dianteira.

Verstappen já liderava e ainda foi o primeiro piloto a testar pneus macios no TL2 após ignorá-los durante o TL1. Aí, baixou o tempo para 1min27s233 e abriu 0s851 para George Russell, na segunda colocação.

Conforme os pneus macios apareciam, as distorções na tabela de tempos iam se formando. Valtteri Bottas pulou para a segunda colocação em dado momento, com Fernando Alonso em terceiro. Stroll, que foi o segundo mais rápido do TL2, passaria logo após o companheiro de equipe para virar o segundo de novo, empurrando Bottas e Alonso para baixo.

Ferrari e Mercedes seguiam sem utilizar os pneus macios no fim de semana, mas isso aconteceria somente mais alguns instantes. Ainda na primeira metade da atividade, Leclerc viraria 1min27s150 para assumir a dianteira. Sainz, terceiro.

Mas um impressionante Hülkenberg voava e jogava a Haas para a dianteira com as atualizações ao cravar 1min26s990. Oscar Piastri passaria em seguida e Lando Norris logo depois.

Na marca de metade da atividade, Norris tinha a frente com 1min26s549 e os melhores três setores da atividade. Piastri conferia a McLaren nas duas primeiras posições. Hülkenberg, Leclerc, Lewis Hamilton, Verstappen, Sainz, Stroll, Sergio Pérez e Alonso.

Na volta rápida que fazia ao passar dos 30 minutos, Verstappen viu o carro chicotear no contorno da curva Brooklands. E o aviso aparecia no rádio da Aston Martin: expectativa de chuva em mais ou menos 16 minutos. Daniel Ricciardo recebia o mesmo aviso da RB e começava a se tornar o comum. Aí, aviso oficial de que a chuva era esperada para chegar oito minutos antes da bandeira quadriculada.

Pérez continuava a buscar algum caminho para acertar voltas lançadas e ao menos pulava para o terceiro posto, melhor entre os que não guiavam carros da McLaren.

Norris também dava uma escapada pela curva Copse e pedia para a McLaren averiguar o assoalho. Após o acidente na Áustria, a McLaren precisou reajustar um assoalho antigo para utilizar na Inglaterra. Fica, então, um suspense pelos lados da equipe da casa.

Depois do aviso de que a chuva estava chegando, com cerca de 25 minutos pela frente, as voltas velozes pararam imediatamente. Todo mundo passou a fazer os testes desejados enquanto havia tempo. Não era apenas uma chuva que os radares mostravam, mas uma baita pancada. Tanto é que a McLaren avisou a Norris que não era para assumir riscos quando a chuva visse. Antes disso, chegou a chicotear o carro em cima da zebra.

Mas, conforme esperado, a chuva chegou com oito minutos pela frente. Norris e Piastri seguiam na frente, seguidos por Pérez, Hülkenberg, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Sainz, Stroll e Russell.