Hamilton se diz ‘devastado’ por abandono nos EUA e justifica: ‘Carro começou a quicar’

Lewis Hamilton começou muito bem a corrida deste domingo (20) em Austin, mas abandonou ainda na terceira volta depois de rodar sozinho na curva 19. Foi a segunda vez na temporada que o heptacampeão mundial não completou uma prova nesta temporada. Em entrevista após o abandono, Hamilton tentou encontrar explicações para o que houve, sem sucesso.

continua após a publicidade

— Isso nunca aconteceu antes, nem estava realmente acelerando naquele momento e o carro, aliás, a roda esquerda começou a quicar, foi aí que perdi a traseira. Estou devastado — falou.

➡️ Leclerc rouba cena e vence GP dos Estados Unidos; Verstappen supera Norris e é 3º

Lewis havia ganhado cinco posições até perder a dianteira na curva 19, a mesma em que George Russell, seu companheiro de Mercedes, bateu na classificação. Ele lembrou desta coincidência durante sua justificativa.

continua após a publicidade

— Foi a mesma coisa que aconteceu com George ontem, com este pacote de atualização que trabalhamos tanto para trazer. Ele está com a configuração antiga e, obviamente, foi bem hoje. Sinto muito por toda a equipe. — disse.

➡️ Relembre o Grande Prêmio dos EUA de 2005, onde seis carros competiram

Lewis Hamilton abandonando o GP dos Estados Unidos (Foto: Mark Sutton / AFP)

O britânico sai dos Estados Unidos estacionado na sexta posição, com 177 pontos. Porém, vai para a próxima etapa incrédulo com o que aconteceu consigo, afinal, não é comum vê-lo rodar sozinho na Fórmula 1.

continua após a publicidade

— Nunca rodei em uma corrida, acho. Não que não tivesse focado, mas realmente fui pego de surpresa por esse quique que eu tive. Mas vamos em frente — completou Hamilton.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de outubro com o GP da Cidade do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez.