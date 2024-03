No dia do seu aniversário, Thiago Wild é eliminado por Marozsan em Indian Wells

Thiago Wild no Rio Open (Foto: Fotojump)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 17:18 • Indian Wells (EUA)

Depois de emplacar uma grande vitória sobre o russo Karen Khachanov, o brasileiro Thiago Wild, 65º colocado do ranking mundial, foi dominado pelo húngaro Marozsan. Com isso, ele foi eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, justamente no dia do seu 24º aniversário.

O tenis do Brasil vinha em uma campanha incrível, com quatro vitórias contundentes. Contudo, após sofrer um duplo 6/2 em apenas 1 hora e 7 minutos de partida, Wild se despediu do Indian Wells Tennis Garden.

Wild havia passado pelo quali e vinha com suas primeiras vitórias em um torneio desse nível. Ele foi o primeiro brasileiro em quase oito anos a vencer dois jogos de Masters 1000, desde Thomaz Bellucci em Roma, na Itália, em 2016.

Wild defendia 129 pontos por conta de um título e uma semifinal de challengers no ano passado, e diante desta eliminação vai somar 77 e terá uma queda de pelo menos dez posições na tabela ficando, no momento, em torno da 75ª colocação.

Agora, Marozsan espera pelo vencedor do duelo entre o espanhol Carlos Alcaraz e o canadense Felix Aliassime.