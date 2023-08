"Estamos muito felizes em poder sediar o Campeonato Mundial. A competição ocorre a cada dois anos e recebe os melhores atletas de todo o planeta. Pela primeira vez sediaremos um Mundial de Maratona. Na edição da Austrália foram atletas de todos os continentes com treze países ganhando medalhas. Esperamos algo parecido ou até maior aqui. Nada melhor do que Niterói, cidade com mais de quarenta clubes de canoa e maior concentração de praticantes do esporte no país para receber a competição", destacou Tiago Martins, presidente da FCHERJ, a Federação de Canoa Havaiana do Estado do Rio de Janeiro que é co-organizadora do evento junto com a CBVAA, a Confederação Brasileira de VA´A.