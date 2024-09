NFL no Brasil: Eagles vencem Packers em jogo histórico

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Publicada em 07/09/2024 - 00:41 • São Paulo (SP)

No primeiro jogo da NFL no Brasil, o voo da águia predominou. O Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34 a 29, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida foi equilibrada, com excelentes momentos nos dois lados, mas, na reta final, o time campeão de 2017 sobressaiu e terminou vitorioso na noite de sexta-feira (6).

Apesar das interceptações e fumbles, a partida ficou marcada pelos ataques. O quarterback dos Eagles, Jalen Hurts, começou sofrendo, mas logo depois achou o ritmo e teve excelente atuação com dois touchdowns e 300 jardas passadas. O running back Saquon Barkley foi o grande destaque da partida, com 109 jardas passadas e 3 touchdowns, sendo dois terrestres.

PRIMEIRO PERÍODO

A primeira ação ofensiva foi dos Packers. O time de Green Bay anotou o touchdown, mas foi anulado por falta na jogada. A equipe de Jordan Love tentou a quarta descida, mas, por conta de saída falsa da linha ofensiva, os Packers recuaram mais no campo e foram para o punt.

Na primeira participação do ataque dos Eagles, Jalen Hurts forçou o passe no meio do campo e acabou interceptado por Xavier McKinney. O turnover não foi tão aproveitado pelos Packers, que ficaram com apenas com um field goal e abrindo o placar em 3 a 0 para o time de Green Bay.

Os Eagles retornaram ao campo novamente. Mais uma vez, os Packers forçaram outro turnover. Hurts foi pressionado pela linha defensiva de Green Bay e sofreu um fumble, recuperado por Devonte Wyatt, trazendo de volta Jordan Love ao ataque bem perto da endzone.

Novamente, os Packers não converteram o turnover em touchdown. A campanha foi marcada por faltas das duas equipes. No final, Jordan Love não conseguiu conectar o passe para nenhum de seus recebedores e o time de Green Bay acionou o kicker Brayden Narveson para anotar mais três pontos.

No terceiro drive do time de Philadelphia na partida, a equipe finalmente conseguiu o primeiro firstdown na partida. O primeiro período se encerrou com os Eagles avançando mais no campo, na linha de 34 jardas do campo ofensivo.

SEGUNDO PERÍODO

Os Eagles seguiram avançando e chegaram na redzone. Em uma jogada muito bem executada, Jalen Hurts encontrou Saquon Barkley na endzone e anotou o primeiro touchdown da NFL no Brasil. O kicker Jake Elliott converteu o ponto extra e consolidou a virada dos Eagles: 7 a 6.

Na volta do ataque dos Packers, o time de Green Bay apostou no jogo corrido e foi recompensado. Em um "jet sweep" Jayden Reed deixou a defesa dos Eagles na saudade, correu para 38 jardas e devolveu a liderança aos Packers. Na hora do ponto extra, o time de Philadelphia cometeu falta, o que deixou o time verde e amarelo perto da conversão de dois pontos. O ataque até tentou, mas não foi bem sucedido: 12 a 7 para Green Bay.

Os Eagles voltaram com tudo e apostaram no jogo aéreo e nas jardas após a recepção, o time de Philadelphia chegou na endzone, após grandes jogadas dos recebedores A.J. Brown e de DeVonta Smith. Nas jardas finais, Saquon Barkley correu para 11 jardas e anotou o segundo touchdown dos Eagles na partida. Após o ponto extra, o placar ficou 14 a 12 para Philly.

A equipe de Green Bay voltou ao campo e rapidamente decidiu o drive. Após um susto na primeira tentativa de passe de Love e um passe errado na segunda, Jordan encontrou Jayden Reed livre no lado direito do campo, que só fintou o defensor para anotar o touchdown de 70 jardas para os Packers. O kicker Narveson converteu o ponto extra e deixou o placar 19 a 14 para Green Bay a cinco minutos antes do intervalo.

Na posse dos Eagles, o jogo terrestre não fluiu e com apenas um passe de 21 jardas de Hurts para Dallas Goedert colocou a equipe de Philadelphia no campo de ataque. Mais uma vez, o ataque pelo chão foi parados pela defesa dos Packers. O Philly arriscou a quarta descida para três jardas e foi bem sucedido, dando vida drive dos Eagles perto do final do segundo período. Com pouco tempo no relógio, Jalen Hurts foi conservador e Philadelphia conseguiu um field goal, deixando o placar no intervalo 19 a 17 para os Packers.

TERCEIRO PERÍODO

Após o show da Anitta, os times voltaram à ação, e a primeira posse ofensiva foi do Philadelphia Eagles. E rapidamente Jalen Hurts encontrou A.J. Brown livre para anotar um lindo touchdown de 68 jardas para a virada dos Eagles. Depois do ponto extra convertido por Jake Elliott, o placar ficou 24 a 19.

Na posse dos Packers, o ataque tinha sido parado na terceira decisa, mas por conta de uma falta da defesa dos Eagles, a equipe de Green Bay ficou em campo. Na jogada seguinte a falta, Jordan Love conectou um belo passe de 25 jardas para Tucker Kraft e colocou o time verde e amarelo na redzone.

A vida dos Packers ficou mais fácil quando a defesa de Philadelphia cometeu interferência de passe, que colocou o adversário na linha de duas jardas. Na parte final de campo, o quarterback de Green Bay encontrou o recebedor Christian Watson para anotar o touchdown. Após o ponto extra convertido, o placar ficou 26 a 24 para os Packers.

A bola voltou para os Eagles, mas o time não conseguiu a primeira descida. Com direito a "sack" em Jalen Hurts, a bola voltou para a equipe de Green Bay. Na vez dos Packers, o ataque também não se encaixou e o punter Daniel Whelan devolveu a bola para o time de Philadelphia.

Outro drive, outro punt. Os Eagles até conseguiram a primeira descida, mas, nas jogadas seguintes, a defesa dos Packers apareceu e neutralizou Jalen Hurts. A bola voltou para o time de Green Bay, mas na segunda jogada do drive, Jordan Love foi interceptado por Reed Blankenship na linha de 24 jardas do campo de defesa, que deixou o time de Philadelphia perto da endzone.

Começando o drive no campo de ataque, os Eagles avançaram com passes curtos e jogo terrestre. Na linha de duas jardas, Hurts entregou para Barkley correr e anotar o terceiro touchdown dele na partida e recolocando o time de Philadelphia na liderança. Depois do ponto extra, o placar ficou 31 a 26.

A nova campanha dos Packers foi marcada por jogadas curtas até a corrida de 22 jardas de Josh Jacobs, que colocou a equipe de Green Bay perto da redzone. A defesa dos Eagles neutralizou os ataques e forçou o field goal. No chute, Brayden Narveson acertou a trave e não pontuou para os Packers.

Na jogada seguinte e última do terceiro período, Saquon Barkley apareceu novamente e correu para 34 jardas, o que deixou os Eagles já no campo de ataque.

QUARTO PERÍODO

O ataque de Philadelphia conquistou consecutivas descidas e rapidamente chegou nas últimas dez jardas do campo. Porém, na terceira tentativa de touchdown, Jalen Hurts forçou o passe para a endzone e foi interceptado pelo cornerback Jaire Alexander, que deixou os Packers vivos na partida.

Diferentemente das últimas posses, os Packers conseguiram jogadas longas, principalmente pela corrida de 44 jardas de Josh Jacobs e um passe de Love para Reed de 25. O time de Green Bay seguiu avançando com corridas. Apesar de estarem na linha de oito jardas, os Packers não conseguiram o touchdown, mas apenas o field goal, que deixou o placar 31 a 29 para os Eagles.

Com a vantagem no placar, Philadelphia começou a correr mais com a bola para gastar o relógio. O running back Saquon Barkley e o quarterback Jalen Hurts foram os mais exigidos para executar a estratégia do treinador Nick Sirianni. Os Eagles chegaram na redzone, após bela jogada de Hurts e o recebedor DeVonta Smith. A dupla apareceu de novo logo depois, colocando o time das águias perto da endzone nos dois minutos finais.

No minuto final, os Eagles apenas protegeram a bola, chutaram um field goal que foi convertido e venceram a primeira partida da NFL no Brasil por 34 a 29. Para a alegria da torcida brasileira da franquia, que viu o time vitorioso em São Paulo.