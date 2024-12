NFL no Natal: Texans sobram na divisão, mas não são bons o suficiente para o título

Após excelente temporada em 2023, os Texans estavam na expectativa de serem mais competitivos em 2024. Porém, o desempenho do time não foi o esperado, que, mesmo com grande domínio na AFC Sul, não conseguiu resultado expressivos contra as principais equipes da liga. Houston conta com grandes jogadores e se prepara para encarar o Baltimore Ravens na rodada de Natal da NFL, às 18h30 (de Brasília).

ALTAS EXPECTATIVAS E REALIDADE DIFERENTE

Os Texans fecharam a última temporada de forma digna, ao serem campeões da AFC Sul e caírem nos playoffs para o Baltimore Ravens, que foi cabeça de chave da conferência. A equipe contou com grande desempenho de C.J. Stroud, escolhido na segunda escolha geral do Draft da NFL de 2023, o quarterback mostrou grande potencial e foi um dos pilares da campanha de Houston no último ano.

Na espera de um salto de produção de Stroud, os Texans buscaram se reforçar e trouxeram Stefon Diggs, principal recebedor do Buffalo Bills nas últimas temporadas. A temporada até começou boa, com duas vitórias contra os Colts e Bears, mas sofreram uma dura derrota para os Vikings, fora de casa, por 34 a 7. Na partida, ficou claro que a equipe não tinha nível para competir contra os grandes nomes da NFL, visto que a linha ofensiva de Houston não é boa e C.J. ainda não evoluiu o bastante para ser um dos principais QBs da liga.

Na última semana, os Texans foram derrotados para os Chiefs (Foto: Jason Hanna/AFP)

No resto da temporada, os Texans conseguiram apenas uma vitória, contra os Bills, e três derrotas, para Packers, Lions e Chiefs em jogos contra times com campanha positiva. Contra equipes piores, Houston também tem dificuldade, vide os jogos perdidos para os Jets (4-10) e para os Titans (3-11), fora vitória apetadas contra os Jaguars e Colts.

SITUAÇÃO NA LIGA E PRÓXIMOS JOGOS

Apesar disso, o time conquistou AFC Sul, com nove vitórias e seis derrotas, mesmo após perder para o Kansas City Chiefs, já que os Indianapolis Colts tem sete vitórias e oito derrotas e não consegue alcançar os Texans. Porém, caso não consiga recuperar o mesmo desempenho da temporada passada, será presa fácil para as principais equipes na pós-temporada.

Os Texans encaram o Baltimore Ravens, na quarta-feira (25), às 18h30, no NRG Stadium. O confronto é difícil, já que os adversários estão na briga pela AFC Norte e contam com as estrelas Lamar Jackson e Derrick Henry. Na última semana, Houston encara o Tennessee Titans, no dia 5 de janeiro, no Nissan Stadium.