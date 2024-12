NFL no Natal: conheça a história do Pittsburgh Steelers

O Pittsburgh Steelers é um dos maiores times da história da NFL. Maior campeão do Super Bowl, junto com o New England Patriots, com seis títulos, a equipe da Pensilvânia teve períodos históricos nos anos 70 e no início do século. Atualmente, a franquia ainda não conseguiu encontrar um quarterback competente, mas segue competitivo com fortes defesas.

continua após a publicidade

➡️ Faltas no futebol americano: Diferença entre elas e a intensidade

Os Steelers foram fundados em 1933, como Pittsburgh Pirates. Durante a década de 1930, os Pirates nunca terminaram acima do segundo lugar na sua divisão. Antes da temporada de 1940, os Pirates mudaram de nome para Steelers.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Durante a Segunda Guerra Mundial, os Steelers tiveram escassez de jogadores e fundiram-se duas vezes com outras franquias da NFL para formar uma equipe. Para a temporada de 1943, eles fundiram-se com o Philadelphia Eagles, formando o "Phil-Pitt Eagles", conhecido como "Steagles". No ano seguinte, o time se uniu com o Chicago Cardinals, e ficaram conhecidos como Card-Pitt, ou, ironicamente, como os "Carpets", já que a equipe que terminou com uma campanha de 0-10, marcando o único time sem vitórias na história da franquia.

continua após a publicidade

Após 30 anos difíceis, os Steelers tiveram uma década dourada nos anos 70. Tudo começou com a contratação do técnico Chuck Noll para a temporada de 1969. O treinador recrutou grandes nomes, que se tornaram membros do Hall da Fama da NFL, como Joe Greene em 1969, Terry Bradshaw e Mel Blount em 1970, Jack Ham em 1971 e Franco Harris em 1972.

Em 1974, ele teve proeza de selecionar quatro membros do Hall da Fama: Lynn Swann, Jack Lambert, John Stallworth e Mike Webster, sendo esse o melhor recrutamento da história da NFL, já que nenhuma outra equipe jamais selecionou quatro futuros membros do Hall da Fama em um ano.

continua após a publicidade

Com todas essas lendas, os Steelers formaram uma dinastia nos anos 70 da NFL. A equipe de Pittsburgh conquistou quatro Super Bowls em seis anos (1974, 1975, 1978 e 1979), sendo o único da história a conquistar tal feito, além de ser o primeiro a vencer mais de dois.

Após essa década de títulos, os Steelers viveram uma grande seca de título. Após a aposentadoria de Chuck Noll, Bill Cowher assumiu o time em 1992. Com o novo treinador, Pittsburgh chegou três vezes à final da AFC e, depois da temporada de 1995, uma vez ao Super Bowl XXX, com a força da defesa "Blitzburgh". No entanto, os Steelers perderam para o Dallas Cowboys.

Dez anos depois, ainda com Cowher no cargo, os Steelers conquistaram o quarto Super Bowl da história da franquia. Com Ben Roethlisberger como quarterback da equipe, Pittsburgh derrotou o Seattle Seahawks e conquistaram pela quinta vez a NFL. Dois anos depois, Bill se aposentou e deu lugar a Mike Tomlin.

Com o novo treinador e a base do time de 2005, os Steelers voltaram ao Super Bowl de 2008, contra o Arizona Cardinals e venceram o título pela sexta vez, e até hoje, a última. Em 2010, Pittsburgh chegou no Super Bowl, mas perderam para o Green Bay Packers, e, desde então, não voltaram mais para a grande final da NFL.

Os Steelers venceram seis Super Bowls na história (Foto: Divulgação)

Desde 2010, os Steelers só chegaram na final da AFC apenas uma vez, em 2017. Apesar de campanhas curtas na pós-temporada, Tomlin ainda não teve campanhas negativas e chegou em playoffs mesmo com quarterbacks abaixo da média, após a aposentadoria de Ben Roethlisberger.

Os Steelers recebem o Kansas City Chiefs, na quarta-feira (25), às 15h, no Acrisure Stadium, em Pittsburgh (EUA). O confronto é equilibrado, com duas defesas fortes, mas com desequilíbrio na posição de quarterback, já que Mahomes tem mais qualidade que Russell Wilson. Na última semana, Pittsburgh encara o Cincinatti Bengals, em casa.