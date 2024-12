NFL no Natal: conheça a história do Houston Texans

Fundado em 2002, o Houston Texans é a franquia mais nova da NFL. Com 22 anos de existência, a franquia ainda não conquistou títulos, mas já coleciona ídolos e tem um dos times mais promissores da liga para as próximas temporadas.

Os Texans foram fundados em 2002, para substituir a franquia anterior da cidade, o Houston Oilers, que se mudou para Nashville, Tennessee e se tornou o Tennessee Titans. O dono da equipe é o empresário Bob McNair.

A franquia demorou para engrenar e só em 2011 conquistou pela primeira vez a AFC Sul. A melhora não foi à toa, pois no Draft daquele ano, os Texans escolheram o defensive end J.J. Watt, um dos melhores da história na posição. Além disso, o ex-treinador dos Cowboys, Wade Phillips, foi contratado como coordenador defensivo dos Texans e a melhora na defesa os levou a um recorde de 10-6, que deu o título da divisão. Nos playoffs, Houston ganharam no wild card do Cincinnati Bengals por 31 a 10, mas perderam por 20 a 13 para o Baltimore Ravens no Divisional Round.

Em 2012, o time ganhou a divisão novamente, mas foi eliminado no primeiro confronto, para o New England Patriots, de Tom Brady. No ano seguinte, os Texans selecionaram o Wide receiver, DeAndre Hopkins. Na temporada, o time ganhou os dois primeiros jogos, mas entraram em colapso e perderam todos os jogos depois. O treinador, Gary Kubiak foi demitido e Wade Phillips foi posto como treinador interino, mas o time não melhorou e eles terminaram com um recorde de 2-14, seu pior recorde na história da franquia. A série de 14 derrotas consecutivas também é a pior na história da franquia.

Para 2014, o time contratou o treinador Bill O'Brien, que ajudou a reformular o time. O time voltou aos playoffs em duas oportunidades, mas faltava um quarterback. No Draft de 2017, o Houston Texans escolheram Deshaun Watson. O jogador foi titular em seis jogos em seu ano de estreia.

Deshaun Watson foi escolhido pelos Texans em 2017 (Foto: Reprodução/Twitter/Houston Texans)

No entanto, seu sucesso seria muito curto, após uma derrota na semana 8 contra o Seattle Seahawks por 41-38, Watson rasgou seu Ligamento cruzado anterior e foi descartado do restante da temporada. Além dessa lesão, o time teve diversas outras e ficaram com 4-12 de campanha.

Nos anos seguintes, com Watson saudável, a equipe voltou a figurar os playoffs e era um dos times mais competitivos da NFL. Em 2019, os Texans chegaram no Divisional Round, contra o Kansas City Chiefs, fora de casa. A equipe chegou a abrir 24 a 0, mas após um fake punt que deu errado, a equipe colapsou e sofreram a virada para 51 a 31.

Após essa derrota, o time se desmanchou. DeAndre Hopkins foi trocado com o Arizona Cardinals e Deshaun Watson foi acusado por assédio sexual. No ano seguinte, foi a vez de J.J. Watt, maior jogador da história da franquia, ter o mesmo destino de Hopkins. Bill O'Brien foi demitido após campanhas ruins e trocas com valores baixos.

Em situação de terra arrasada, os Texans ficaram dois anos com campanhas negativas, até que em 2023, anunciaram a contratação do treinador DeMeco Ryans. No Draft, Houston escolheu o quarterback C.J Stroud e o resultado deu certo. Logo na primeira temporada, a franquia venceu a AFC Sul e foram para os playoffs, onde perderam no Divisional Round para o Baltimore Ravens, fora de casa.

C.J Stroud é o atual quarterback do Houston Texans (Foto: Jason Hanna/AFP)

Atualmente, o time não teve uma grande temporada, mas conquistou AFC Sul, com nove vitórias e seis derrotas. O Houston Texans encaram o Baltimore Ravens, na quarta-feira (25), às 18h30, no NRG Stadium. O confronto é difícil, já que os adversários estão na briga pela AFC Norte e contam com as estrelas Lamar Jackson e Derrick Henry. Na última semana, a equipe encara o Tennessee Titans, no dia 5 de janeiro, no Nissan Stadium.