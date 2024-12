NFL no Natal: conheça a história do Baltimore Ravens

Um dos times mais novos da NFL, o Baltimore Ravens é um dos times mais bem sucedidos da liga e já conquistou dois Super Bowls. A equipe de Maryland foi fundada em 1996, após quando Art Modell, então dono do Cleveland Browns, transferiu a franquia para Baltimore e rebatizou o time. Atualmente, o time é um dos favoritos ao título, após anos de decepção.

Em 1996, Art Modell, então dono do Cleveland Browns, anunciou planos de transferir a franquia de Cleveland para Baltimore. Como parte de um acordo entre a NFL e a cidade de Cleveland, o empresário foi obrigado a deixar a história e os registros dos Browns em Cleveland para uma equipe de substituição que assumiria o controle em 1999. Em troca, ele foi autorizado a levar sua equipe própria para Baltimore, onde esse pessoal formaria então uma equipe de expansão.

Cinco anos após a fundação dos Ravens, o time conquistou o primeiro Super Bowl da franquia, contra o New York Giants. Naquele time, a defesa foi peça fundamental no título, com Ray Lewis, Sam Adams e Rod Woodson sendo os principais nomes daquele time que era treinado por Brian Billick.

Após as saídas de grandes nomes do time que conquistou o Super Bowl de 2000, os Ravens oscilaram, mas ainda sim chegaram duas vezes na final da AFC, mas perderam para o Pittsburgh Steelers, em 2008, e para o New England Patriots, em 2011. Porém, no ano seguinte o time conseguiu voltar a grande final da NFL, com Joe Flaco como quarterback e John Harbaugh como treinador.

O Baltimore Ravens venceram o New York Gians no Super Bowl 32 (Foto: DOUG MONACO / AFP)

Os Ravens venceria a AFC North com um recorde de 10-6, mas terminou em 4º lugar na AFC, e assim se classificou como wild card. Após derrotar o Indianapolis Colts, por 24 a 9, em casa, os Ravens viajaram para Denver para jogar contra os Broncos. Na partida, os Ravens conseguiram uma vitória de 38 a 35 na prorrogação dupla. Em seguida, conseguiram a revanche, ao ganharam seu segundo campeonato da AFC, contra o New England Patriots por 28 a 13.

No Super Bowl, os Ravens encararam o San Francisco 49ers, de Colin Kaepernick e Jim Harbaugh, irmão de John. Na decisão, Joe Flaco decidiu com cinco touchdows e Baltimore venceu por 34 a 29, com o quarterback sendo eleito o melhor jogador da final.

Desde então, os Ravens não chegaram mais no Super Bowl, apesar de grandes times que tiveram nesses últimos anos. Com Lamar Jackson como quarterback, Baltimore decepcionou a torcida com eliminações em 2019, contra o Tennessee Titans, e em 2023, contra o Kansas City Chiefs.

Os Ravens visitam o Houston Texans, na quarta-feira (25), às 18h30, no NRG Stadium. O confronto é difícil, já que os mandantes contam com C.J. Stroud e Stefon Diggs. Na útima semana, Baltimore encara o Cleveland Browns, no dia 5 de janeiro, no M&T Bank Stadium.