NFL no Brasil: entenda tradição da liga americana de aposentar camisas

Tom Brady, uma das lendas da NFL que teve a camisa aposentada (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 11:24 • São Paulo (SP)

A NFL chega ao Brasil nesta sexta-feira (6) para a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. O confronto será realizado na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, localizado em Itaquera, São Paulo. Pela primeira vez, o país irá sediar um evento da liga de futebol americano, esporte que tem despertado interesse nos brasileiros e que possui tradições bem diferentes dos esportes mais populares nas terras canarinhas. Uma dessas, talvez a mais antiga dentre todas, seja o costume de aposentar as camisas de jogadores históricos para as franquias.

Ao longo dos mais de 100 anos do esporte, a liga viu aproximadamente 160 atletas serem eternizados com essa homenagem. Nomes históricos como Tom Brady, Jerry Rice e Peyton Manning tiveram a chance de deixar seus respectivos números marcados na história do esporte da bola oval. Para o time da Philadelphia e para a equipe de Green Bay, essa tradição é bem presente. Somados, as franquias que se enfrentarão em São Paulo, possuem um total de 14 camisas aposentadas, seis de Philly e quatro dos Packers.

➡️ Entenda por que a NFL realizará um jogo no Brasil e em São Paulo

Para Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, essa iniciativa tem potencial para impactar o ecossistema do esporte, movimentando vendas e engajamento.

- O futebol americano vai além das quatro linhas. É uma narrativa de legados que faz parte do esporte. A prática de aposentar camisas não só preserva a história da liga, mas também exalta o comprometimento e a devoção de atletas que se tornaram ícones de suas franquias. Essa tradição valoriza suas contribuições no campo e fortalece a conexão emocional dos fãs com a trajetória e os valores que esses jogadores representam, muitas vezes impactando diretamente e indiretamente o engajamento do público com a modalidade - aponta Fábio.