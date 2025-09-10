J.J. McCarthy não poderia ter pedido por um começo mais marcante na NFL. Em sua estreia oficial pelo Minnesota Vikings, o Quarterback segundo-anista foi eleito o Jogador Ofensivo da Semana da NFC após uma atuação decisiva contra o Chicago Bears, fora de casa, na última segunda-feira (8). A partida de primetime, no Monday Night Football, trouxe os holofotes para a equipe que colocou seu jogador pela primeira vez como titular em uma partida da liga.

A pressão era grande: jogar no estádio do time da sua cidade natal, encarar a emoção da primeira partida como titular e ainda lidar com uma pick six logo no início do jogo. Mas o Quarterback respondeu como veterano. Ele comandou três campanhas seguidas para touchdown e virou um jogo que terminou em 27 a 24 para o Minnesota Vikings.

No último quarto, o jovem Quarterback teve números impressionantes: 6 de 8 passes completados, 87 jardas e dois touchdowns, sendo um de 13 jardas para o Wide Receiver Justin Jefferson, principal jogador da franquia da NFL, e outro de 27 jardas para Aaron Jones, Running Back titular da equipe. Além disso, mostrou mobilidade e leitura de jogo, anotando um touchdown corrido de 14 jardas após receber diversos bloqueios precisos.

Com essa performance, J.J. McCarthy entrou para a história e se tornou o primeiro Quarterback a comandar uma virada de 10 ou mais pontos no quarto período em sua estreia na NFL desde Steve Young em 1985, segundo o canal oficial de comunicação da NFL. E mais, foi o primeiro a conseguir isso como visitante desde 1950.

Ele também se juntou a um seleto grupo de Quarterbacks dos Vikings a vencerem o prêmio de Jogador da Semana logo na estreia da temporada, ao lado de Daunte Culpepper (2004) e Sam Bradford (2017). Desde 1984, J.J. McCarthy é o 11º jogador da franquia a receber essa honra na Semana 1.

Sob o comando do técnico Kevin O’Connell, os Vikings já somam 15 premiações de Jogador da Semana da NFC (ofensivo, defensivo ou times especiais) em apenas 52 partidas de temporada regular, reforçando a força coletiva da equipe.

Agora, o J.J. McCarthy se prepara para atuar como titular na semana 2 da NFL. Desta vez, contra o Atlanta Falcons, em casa, no U.S. Bank Stadium.