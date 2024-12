NextGen: Definido o adversário de João Fonseca na semifinal

Um habilidoso e rápido tenista belga naturalizado francês, de 20 anos e 128º do ranking mundial, será o adversário do brasileiro João Fonseca (145º), pela primeira vez na carreira, no sábado, na semifinal do NextGen Finals. Isso porque, nesta sexta, Luca Van Assche derrotou o americano Nishesh Basavareddy (138º), nesta sexta-feira, de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 3/4 (3/7), 4/3 (9/7), 4/2 e 4/2, em Jidá, na Arábia Saudita.

-Foi muito difícil, ele é um jogador muito bom, salvei set point na segunda parcial. Tive que ser forte mentalmente. Agradeço ao público pelo apoio - disse o francês, campeão juvenil de Roland Garros em 2021.



Semifinalista ano passado, quando caiu diante do francês Arthur Fils (20º), Van Assche terminou em segundo lugar no Grupo Vermelho, com duas vitórias e uma derrota (para o americano Alex Michelsen, 41º).

Na outra partida dessa chave, Michelsen derrotou o chinês Juncheng Shang (50º), por 4/1, 1/1 e desistência, fechando a fase com três vitórias. Hoje aos 20 anos, o tenista californiano se redime da campanha ruim em 2023, quando perdeu os três jogos da fase de grupos.

- Obviamente, preferia que meu adversário tivesse jogado a partida toda, mas soube que ele passou mal ontem. Então, é uma infelicidade para ele, que é um grande jogador. Estou muito feliz por avançar - celebrou o 41º do mundo, que tenta ser o segundo americano a faturar o torneio. Em 2022, Brandon Nakashima ergueu o troféu em Milão.

O americano Alex Michelsen fechou a fase de grupos com três vitórias (Peter Staples/ATP Tour)



Sábado, em uma das semifinais, o tenista dos EUA vai enfrentar o francês Arthur Fils (20º) ou o americano Learner Tien (122º), que medem forças às 13h (de Brasília) nesta sexta-feira. No confronto direto, a vantagem é de Fils, que superou Tien no único jogo até hoje entre ambos. Foi em setembro, na quadra rápida do US Open: 3 sets a 1.

João Fonseca tenta manter a invencibilidade nesta sexta

Nesta sexta-feira (20), já classificado primeiro lugar no Grupo Azul, com duas vitórias em dois jogos, João Fonseca enfrenta o tcheco Jakub Mensik (48º), em torno das 14h30 (de Brasília). Os dois jamais duelaram na carreira.

O prodígio brasileiro estreou com triunfo sobre Fils, na quarta. No dia seguinte, superou Tien.