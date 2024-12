NextGen 2024: definido o primeiro finalista na Arábia Saudita

Número 122 do mundo aos 19 anos, o americano Learner Tien alcançou, neste sábado, a primeira decisão de ATP Tour na carreira. Graças à vitória, de virada, sobre o compatriota (e amigo desde a infância) Alex Michelsen (de 20 anos e 41º do ranking), por 2/4, 4/2, 1/4, 4/0 e 4/1, no NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita.

-Não consigo descrever em palavras o que estou sentindo. Joguei muito bem hoje, especialmente no quarto e quinto sets. Estou muito feliz por ter vencido - celebrou o finalista, que, na sexta-feira, diante do francês Arthur Fils, número 20 do mundo, conquistou a maior vitória da carreira, garantindo a vaga à semifinal.



Na estreia, diante do tcheco Jakub Mensik (48º), o americano chegou a salvar um match-point.

Com a derrota de Michelsen, só restou um invicto no torneio que reúne os oito melhores sub-20 do ranking mundial: o brasileiro João Fonseca (145º), que, neste sábado, enfrenta o francês Luca Van Assche (128º) na segunda semifinal. O jogo é às 15h (de Brasília) deste sábado.

A semifinal deste sábado foi um duelo entre a força de Michelsen e a velocidade de Tien. Enquanto o primeiro costuma tentar tomar as rédeas dos pontos, o segundo tem no contra-ataque um dos seus pontos fortes.



Decisão do NextGen Finals é neste dominigo

A final do torneio acontece neste domingo, às 14h (de Brasília).

Caso enfrente João Fonseca, Tien tentará uma revanche, já que, na quinta-feira, foi diante do jovem brasileiro, de 18 anos, que o americano sofreu a única derrota até agora em quatro partidas, atropelado por 4/0, 4/0, 1/4 e 4/2. Ano passado, na final juvenil do US Open, o tenista carioca também levou a melhor sobre o oponente. Também em 2023, nas quartas de final de Roland Garros juvenil, o americano superou João Fonseca.

Se ficar com o título no domingo, o tenista dos EUA será o segundo do país campeão do torneio. O primeiro foi Brandon Nakashima, há dois anos.