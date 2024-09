Neguinho marcou um dos gols da vitória do Brasil na Copa do Mundo de futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 15:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Mais uma atuação dominante. O Brasil venceu a Croácia por 8 a 1, na segunda rodada da Copa do Mundo de futsal, nesta terça-feira (17). Após a vitória, o fixo Neguinho, falou sobre o desempenho da Seleção Brasileira na partida. Ele anotou o quarto gol na goleada que garantiu a equipe na fase de mata-mata.

- A gente já esperava um jogo muito difícil, muito truncado. Eles precisavam da vitória para buscar uma classificação para a próxima etapa. Mas conseguimos fazer uma grande partida e sair com os três pontos - disse o jogador.

O Brasil comandou grande parte da partida. Após um começo complicado, com a Croácia conseguindo bloquear as ações ofensivas, a Seleção Brasileira conseguiu abrir o placar com Pito. A partir de então, a equipe comandada por Marquinhos Xavier dominou o jogo. Com a vitória, a Amarelinha está assegurada nas oitavas de final da Copa do Mundo. Neguinho projetou como será o confronto da última rodada, contra a Tailândia, que decidirá o líder do Grupo B.

- Vamos entrar para ganhar como sempre e dar o nosso melhor. Se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo também e sair com os nove pontos nessa classificação - completou.

Neguinho e Arthur comemoram durante partida do Brasil na Copa do Mundo de futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)

O próximo compromisso da Seleção Brasileira será contra a Tailândia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de futsal. A partida acontecerá na sexta-feira (20), às 9h30, no horário de Brasília.