Brasil foi campeão do futsal nas Olimpíadas da Juventude de 2018 (Foto: Jonne Roriz/COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 16:29 • Rio de Janeiro (RJ)

A base segue gerando frutos no profissional. O camisa 5 do Brasil na Copa do Mundo de futsal, Neguinho, é o único remanescente do elenco que disputou as Olimpíadas da Juventude de 2018. A edição realizada em Bueno Aires, na Argentina, foi a primeira em que a modalidade esteve no quadro olímpico. Na ocasião, a Seleção Brasileira foi campeã e levou a medalha de ouro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

É normal que o Comitê Olímpico Internacional (COI) insira algumas modalidades inéditas no quadro, com o objetivo de fazer uma espécie de "teste". Em 2018, o futsal foi escolhido para os Jogos da Juventude. O Brasil conquistou a vaga após chegar à final do Sul-Americano sub-18. Na época com 18 anos, Neguinho era o capitão daquela equipe.

O fixo defende, atualmente, as cores do Illes Balears Palma (ESP), por onde já conquistou a Champions League de futsal, inclusive. Neguinho possui um currículo invejável com o título de campeão da Liga Nacional de Futsal, pelo Atlântico e dois títulos com a Seleção Brasileira: a Copa das Nações e Copa América.

Neguinho era o capitão do time que levou a medalha de ouro do futsal nas Olimpíadas da Juventude (Foto: Divulgação / Fifa)

Na Copa do Mundo de futsal, realizada no Azerbaijão, Neguinho busca marcar de vez seu nome na história da modalidade no Brasil. A última vez em que a Amarelinha chegou ao topo do mundo foi em 2012, com Falcão e companhia. Mas para chegar lá, o fixo tem um longo caminho pela frente ainda. O próximo compromisso é contra a Croácia, nesta terça-feira (17), às 12h, no horário de Brasília.