Categorias do boxe; veja cada faixa de peso

As categorias do boxe são divisões de peso criadas para garantir que os combates sejam justos e equilibrados, colocando adversários de habilidades semelhantes em termos físicos. Com uma longa história no esporte, essas categorias ajudam a estruturar competições e permitem que os atletas se especializem em faixas específicas, maximizando seu desempenho.

A divisão por peso no boxe é fundamental para evitar que lutadores mais leves enfrentem adversários com vantagem física significativa, o que poderia comprometer sua segurança. Cada categoria possui um limite de peso definido, e os pugilistas devem passar por pesagens oficiais antes de cada luta para confirmar sua elegibilidade.

Existem várias categorias no boxe, que podem variar ligeiramente dependendo da organização promotora, como WBA, WBC, IBF e WBO. No entanto, os limites gerais são amplamente padronizados.

Quais são as categorias do boxe?

O boxe profissional possui 17 categorias principais, organizadas de acordo com o peso dos lutadores:

Peso Mínimo (Minimumweight): Até 47,6 kg (105 libras).

Peso Mosca Ligeiro (Light Flyweight): Até 49 kg (108 libras).

Peso Mosca (Flyweight): Até 50,8 kg (112 libras).

Peso Galo Ligeiro (Super Flyweight): Até 52,1 kg (115 libras).

Peso Galo (Bantamweight): Até 53,5 kg (118 libras).

Peso Pena Ligeiro (Super Bantamweight): Até 55,3 kg (122 libras).

Peso Pena (Featherweight): Até 57,2 kg (126 libras).

Peso Leve Ligeiro (Super Featherweight): Até 59 kg (130 libras).

Peso Leve (Lightweight): Até 61,2 kg (135 libras).

Peso Meio-Médio Ligeiro (Super Lightweight): Até 63,5 kg (140 libras).

Peso Meio-Médio (Welterweight): Até 66,7 kg (147 libras).

Peso Médio Ligeiro (Super Welterweight): Até 69,9 kg (154 libras).

Peso Médio (Middleweight): Até 72,6 kg (160 libras).

Peso Meio-Pesado (Super Middleweight): Até 76,2 kg (168 libras).

Peso Cruzador (Cruiserweight): Até 90,7 kg (200 libras).

Peso Pesado (Heavyweight): Acima de 90,7 kg (200 libras), sem limite superior.

Peso Superpesado: Categoria ocasionalmente usada em competições amadoras, acima de 91 kg.

Regras de pesagem nas categorias do boxe

Os lutadores devem passar pela pesagem oficial antes de cada combate, geralmente realizada um dia antes da luta. Durante a pesagem, os pugilistas precisam estar dentro do limite máximo de peso da categoria em que estão competindo.

Se um lutador ultrapassar o limite de sua categoria, ele pode ser desclassificado ou obrigado a pagar uma multa ao adversário. Em alguns casos, a luta pode ser realizada em um "peso casado" (catchweight), caso ambas as partes concordem.

Se um lutador ultrapassar o limite de sua categoria, ele pode ser desclassificado ou obrigado a pagar uma multa ao adversário. Em alguns casos, a luta pode ser realizada em um "peso casado" (catchweight), caso ambas as partes concordem. Reidratação: Após a pesagem, os atletas têm um período para se reidratar e recuperar energia antes da luta, especialmente em categorias mais baixas, onde a perda de peso pode ser mais drástica.

Importância das categorias no boxe

As categorias do boxe desempenham um papel vital no esporte, proporcionando combates mais equilibrados e competitivos. Isso permite que os lutadores desenvolvam estratégias específicas para adversários de tamanho semelhante, destacando as habilidades técnicas e atléticas acima das vantagens físicas.

Além disso, as divisões de peso criam oportunidades para múltiplos campeonatos em diferentes categorias. Lutadores podem subir ou descer de peso ao longo de suas carreiras, buscando títulos em novas divisões e ampliando seu legado no esporte. Ícones como Manny Pacquiao, por exemplo, se tornaram campeões mundiais em várias categorias, destacando sua versatilidade e habilidade.

Lutadores históricos do boxe

Cada categoria no boxe possui seus próprios lutadores lendários que ajudaram a definir o esporte:

Peso Pesado: Muhammad Ali e Mike Tyson trouxeram atenção global para a divisão, com combates históricos.

Lutadores como Marvin Hagler e Canelo Álvarez marcaram esta categoria com técnica e força.

Lutadores como Marvin Hagler e Canelo Álvarez marcaram esta categoria com técnica e força. Peso Leve: Roberto Durán e Vasyl Lomachenko mostraram a excelência técnica dessa divisão.

As categorias também permitem que novos talentos emerjam e criem legados próprios, mantendo o boxe emocionante e dinâmico para fãs e atletas.