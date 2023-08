- A gente está acompanhando de perto isso e por enquanto a gente recebe algumas informações vindas lá da Prefeitura, do nosso prefeito Eduardo Paes. No momento, a gente está aguardando um novo passo. A nossa operação é semelhante com uma da Caixa Econômica Federal, então a gente está monitorando isso. É uma operação grande que envolve o Parque Olímpico. Quando isso for resolvido, o caso envolvendo o potencial construtivo do Vasco também estará. A ideia do nosso prefeito é encaminhar os dois projetos ao mesmo tempo na Câmara de Vereadores.