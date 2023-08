Na cerimônia, sócios com 50 anos de associação foram homenageados, assim como os atletas paralímpicos que ganharam medalhas no Mundial de natação no início do mês: Camille Rodrigues, Daniel Mendes, Douglas Matera e Lidia Cruz. O 1º vice-geral, Carlos Osório, destacou o fato do Vasco ter o certificado de clube formador do Comitê Olímpico Brasileiro, sendo referência na formação de atletas paralímpicos, valorizando o caráter de inclusão do clube.