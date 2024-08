NBB lança evento de basquete de rua em três regiões do país; veja detalhes

NBB Trio terá quatro etapas em três cidades diferentes (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 15:21 • Rio de Janeiro

O NBB chegou às ruas! Com a Caixa como patrocinadora máster, a Liga Nacional de Basquete (LNB) apresenta uma novidade para o calendário da modalidade no Brasil: o NBB Trio.

O NBB Trio é um movimento cultural que terá um torneio nacional de basquete de rua com 16 clubes do NBB, que será realizado em três cidades brasileiras: São Paulo (24 e 25 de agosto), Campina Grande (7 e 8 de setembro), Brasília (21 e 22 de setembro) e novamente em São Paulo (5 de outubro).

Na disputa, serão distribuídos mais de R$ 200 mil em premiações, a maior já vista em um evento de streetball no Brasil, além de 100% de transmissão ao vivo no YouTube do NBB e outros parceiros locais.

O evento terá sua primeira etapa nos dias 24 e 25 de agosto, no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo (SP), das 9h às 17h. A entrada dos eventos será gratuita mediante cadastro no NBB ID com resgate de ingresso virtual. Outra opção de entrada é a doação de 1kg de alimento.

Como será o formato de disputa?

O NBB Trio reunirá 16 clubes do NBB para uma disputa de basquete de rua no formato 3x3, seguindo as regras da FIBA. Por se tratar de um evento promocional, é válido destacar que a disputa não contará pontos no ranking da FIBA para os participantes.

Os 16 times se enfrentarão em todos contra todos ao longo das três etapas classificatórias. Ao final dessa fase, os 12 melhores colocados avançarão à etapa final, que será disputada em formato de playoffs, com oitavas de final, quartas, semifinais e final, com jogos únicos e eliminatórios. Tudo em um único dia: em 5 de outubro, em São Paulo.