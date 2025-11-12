NBB: Flamengo não toma conhecimento e atropela Franca fora de casa; confira

Flamengo é o único time invicto no NBB (Foto: Marcos Limonti / SFB)

O Flamengo provou mais uma vez sua força no NBB. Na noite desta quarta-feira (12), o Rubro-Negro visitou o Franca pela 5ª rodada da competição e, sem tomar conhecimento do rival, venceu por 86 a 72.

O jogo foi definido, essencialmente, nos primeiros 10 minutos. O Flamengo entrou em quadra com uma intensidade avassaladora e não deu qualquer chance ao time da casa, aplicando um sonoro 32 a 6 no primeiro quarto.

Com a enorme vantagem construída, o time carioca passou a administrar o resultado. O Franca equilibrou as ações no segundo período (19-17 para os donos da casa), mas o Flamengo voltou a ampliar a liderança no terceiro quarto (22-13).

No último período, já com o jogo decidido, o Franca aproveitou o relaxamento rubro-negro para vencer a parcial por 34 a 15, diminuindo o prejuízo e dando números finais à partida.

O grande nome da vitória do Flamengo foi o armador Alexey Borges. O camisa 47 foi o cestinha do jogo com 16 pontos e comandou o ataque com 10 assistências, anotando um belo duplo-duplo. Além dele, Dee Bost também teve ótima atuação, contribuindo com 14 pontos.

Pelo lado do Franca, que lutou mesmo após o péssimo início, os destaques individuais foram Cristiano Felicio, que também anotou um duplo-duplo com 13 pontos e 13 rebotes, e Rafael Mineiro, que contribuiu com 15 pontos.

Veja outros resultados do dia no NBB

A Unifacisa venceu o Pato fora de casa por 77 a 62, em um jogo decidido apenas no último período. Após três quartos de extremo equilíbrio, com a Unifacisa liderando por apenas um ponto (50-49), a equipe paraibana dominou a parcial final por 27 a 13 e garantiu a vitória. Os destaques foram a dupla Marko Rikalo e Yohanner Sifontes, ambos com 22 pontos, e Stan Scott, que conseguiu um duplo-duplo de 17 pontos e 15 rebotes.

Em um jogo defensivo e de placar baixo, o Osasco superou o Vasco em casa por 69 a 60. A partida foi muito equilibrada, indo para o intervalo empatada em 26 a 26. O Osasco só conseguiu desgarrar no placar no último período, vencendo a parcial por 26 a 20 e confirmando a vitória, liderado pelos 18 pontos de Raekwon Horton e 17 de Tradavis Thompson.

Cruzeiro Jogando em casa, o Rio Claro dominou o Cruzeiro e venceu por 99 a 77. A equipe paulista foi avassaladora no primeiro tempo, indo para o intervalo com uma vantagem de 22 pontos (50-28). O Cruzeiro até tentou uma reação no terceiro quarto, vencendo a parcial por 32 a 27, mas o Rio Claro administrou o placar no último período para confirmar a vitória tranquila.