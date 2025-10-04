Astros da NBA elegem escudo mais bonito do futebol brasileiro; veja escolhas

A franquia da NBA, Orlando Magic, continua fortalecendo seus laços com o público brasileiro através de uma nova e criativa iniciativa. Em uma ação de engajamento, os principais atletas do time participaram de uma enquete para eleger os escudos mais bonitos do futebol brasileiro, e as escolhas surpreenderam pela diversidade, abrangendo clubes de diferentes regiões e divisões do país.

Paolo Banchero foi eleito o Rookie of the year da NBA em 2023 (Foto: Fernando Medina / AFP)

O astro da equipe, Paolo Banchero, fez a seleção mais inusitada, apontando o emblema do Retrô FC, de Pernambuco, como o seu preferido. A escolha do calouro do ano de 2023 evidencia como até mesmo os clubes emergentes do Brasil estão ganhando visibilidade internacional. Já o recém-chegado Tristan da Silva, que tem ascendência brasileira, fez uma homenagem dupla, escolhendo os logos do Corinthians e da Seleção Brasileira (CBF).

Os irmãos alemães Franz e Moritz Wagner também participaram: Franz mostrou um gosto particular pelo tradicional escudo do Santa Cruz, enquanto Moritz optou pela popularidade global do Flamengo. O armador Anthony Black completou a lista principal com a escolha do Botafogo. A ação reforça a estratégia de marketing do Magic em um mercado considerado chave para a expansão da NBA.

Amazon divulga calendário de transmissão para temporada 2025/26 da NBA

A presença da Amazon Prime na vida dos fãs da NBA teve uma crescente significativa nos últimos anos, o que promete aumentar na temporada de 2025/26. Os brasileiros que quiserem acompanhar as finais da liga, por exemplo, terão compromisso marcado com a plataforma de streaming, que transmitirá a série decisiva com exclusividade. Além do NBA Finals, a Copa da NBA, o play-in e os playoffs estão confirmados no catálogo da emissora.

O Prime Video anunciou o calendário completo para a temporada de 2025/26 na última terça-feira (30). Pelo quarto ano consecutivo, o streaming será uma das casas da liga no Brasil, ao lado da ESPN e do NBA League Pass. No total, os fãs terão acesso a 147 jogos exclusivos da temporada regular transmitidos ao vivo, além de incluir partidas da WNBA, a principal liga de basquete feminino do mundo.