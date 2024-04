Astro pode trocar de franquia na NBA ao fim da temporada, diz jornalista americano

Trae Young e Luka Doncic foram draftados juntos em 2018 (Foto: SCOTT CUNNINGHAM / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 03/04/2024 - 10:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos atletas mais especulados no mercado da NBA, Trae Young pode deixar o Atlanta Hawks ao final da temporada. Segundo Tim MacMahon, da ESPN, os rumores que acercam o armador são reais e a sua passagem pela franquia pode estar a caminho do fim.

Em participação no podcast “The Lowe Post“, o Insider classificou os boatos sobre uma negociação como “legítimos” e que os “rumores sobre a possibilidade de Trae Young realmente ser negociado, apenas recentemente isso foi algo que você até pensaria que seria uma consideração para os Hawks”.

De acordo com o portal “Bleacher Report”, o Los Angeles Lakers aparece com o principal interessado em Young. Os rumores, inclusive, aconteceram nesta temporada. A franquia angelina quer uma terceira estrela para o seu elenco, que já conta com Lebron James e Anthony Davis.

Apesar disso, o cenário é complexo, uma vez que o armador tem contrato com o Hawks até 2026-27, ou seja, para a negociação acontecer seria necessário uma troca.

Trae Young chegou a Atlanta pelo draft, na temporada 2018. Desde então, defendeu apenas a franquia. Na atual temporada, acumula médias de 26,4 pontos, 10,8 assistências e 1,4 roubos de bola por jogo. Além disso, converteu 37.1% dos arremessos gerais.

Por fim, ainda há muitas incertezas em relação a troca. Caso se concretize, Young deve render ativos e escolhas de draft ao Atlanta Hawks. Pode ser uma boa alternativa para sair da rotina de estar próximo as vagas ao playoff da NBA.

Em 23-24, a franquia ocupa o décimo lugar no Leste com 35-40 e atualmente estaria na disputa do play-in.