No caso da FIBA, aplica uma regra mais complexa nesses intervalos. As equipes podem pedir dois tempos na primeira etapa e três na segunda. Essas pausas possuem duração de 60 segundos. Não só essa questão é diferente, mas somente dois tempos pedidos podem ser feitos nos dois minutos finais do quarto período. No caso de prorrogação, é concedido um período extra.