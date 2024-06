NBA: jornalista revela se LeBron James participou na contratação de J.J Redick pelo Lakers

LeBron James terá estreante como treinador na próxima temporada (Foto: Sean M. Haffey / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 22/06/2024 - 11:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Recentemente, o Los Angeles Lakers anunciou J.J. Redick como o novo técnico do time, uma escolha que gerou bastante discussão e especulação, principalmente sobre a influência de LeBron James nesta decisão. Apesar de compartilhar um podcast com Redick, LeBron supostamente não teve envolvimento direto na escolha do novo técnico da equipe.

Segundo Dave McMenamin, da "ESPN" norte-americana, que falou no programa "SportsCenter", não houve consultas ou discussões entre LeBron e as figuras decisivas da franquia sobre a contratação. Este anúncio levantou diversas questões sobre como as decisões são tomadas dentro dos Lakers e qual o potencial de Redick como técnico, dado sua falta de experiência prévia neste papel.

Qual foi o envolvimento de LeBron James nessa contratação?

LeBron mantém uma proximidade com Redick por conta de seu podcast conjunto, "Mind The Game", mas isso não influenciou diretamente nas decisões da diretoria. Segundo fontes internas, LeBron deixou claro para a equipe que eles deveriam fazer o que achassem melhor para o presente e futuro do clube, independentemente de sua opinião.

A escolha de Redick é interessante, pois ele traz uma nova perspectiva, vinda não apenas de sua carreira como jogador, mas também como comentarista de basquete e apresentador de podcasts. Essa diversidade pode oferecer novas estratégias e um sopro de inovação necessários para a equipe dos Lakers, que busca reconfigurar sua dinâmica após a saída do técnico anterior.

Reação do público e expectativas futuras

A reação do público foi mista. Enquanto alguns celebram a frescura que Redick pode trazer para o time, outros questionam sua falta de experiência prática como técnico. A verdadeira medida de seu sucesso, no entanto, só poderá ser observada com o desenrolar da próxima temporada, quando Redick terá a chance de aplicar sua visão e expertise.

Entretanto, não se pode negar que a presença e o aval indireto de LeBron sobre Redick possam beneficiar o moral e a coesão da equipe. A temporada que vem promete ser decisiva para os Lakers, sob a nova liderança de J.J. Redick com o apoio, mesmo que indireto, de um dos maiores nomes do basquete atual.