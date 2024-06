Curry revela convite de LeBron James para jantar no início da carreira na NBA: ‘História engraçada’

Rivais em quadra, LeBron James e Curry são grandes amigos (Foto: Ezra Shaw / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 22/06/2024 - 11:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Stephen Curry, astro do Golden State Warriors, revelou que recebeu um convite de ninguém mais, ninguém menos que LeBron James, ainda em seu ano de calouro na NBA. O astro do Los Angeles Lakers, na época atleta do Cleveland Cavaliers, chamou o armador para jantar em sua casa, e Curry relembrou o momento no podcast “Heat Check”.

- Essa história é engraçada. Mas, basicamente, eu não percebi que era a primeira vez que estava em Akron (cidade onde LeBron e Curry nasceram) desde o meu nascimento. Foi um dia antes de enfrentarmos o Cleveland Cavaliers em 2009. Eu havia conhecido LeBron um ano antes, quando ele foi aos nossos jogos universitários e tudo mais. Então, estou no hotel antes da partida e ele me liga. Do nada, me perguntando se eu queria ir até a casa dele, e ele morava em Akron na época - contou Curry.

O camisa 30 relembrou do ambiente na casa de Lebron e o que aconteceu durante o jantar no local.

- Mal existia Uber na época, então, peguei um táxi e fui até o encontro dele. Foi muito legal, estava com ele naquela noite. Lembro que eles tinham uma mini pista de boliche no porão de casa, e ficamos lá jogando e conversando. Lembro de Bronny e Bryce pequenos, correndo pela casa e brincando - acrescentou.

Já no dia seguinte, em quadra, o astro, que na época atuava pelo Cleveland Cavaliers, anotou incríveis 31 pontos e 12 assistências. Por outro lado, Curry ainda vivia a sua primeira temporada na liga e marcou 14 pontos e sete rebotes naquele duelo.

Desde então, os dois jogadores desenvolveram uma grande amizade, que vai muito além das quadras e dos duelos na NBA.