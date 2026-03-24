NBA: Jornalista crava saída de Lebron James do Lakers

Aos 41 anos, o futuro de LeBron James na NBA é incerto. Segundo o jornalista Sam Amick, do portal The Athletic, o camisa 23 não deve continuar no Los Angeles Lakers, mesmo com o bom desempenho apresentado nesta reta final de temporada.

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— Até o fim de janeiro, pouco depois de uma notícia da ESPN detalhar a relação de LeBron James com os Lakers, o consenso geral na NBA era de que não havia chance de ele ficar. Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors eram, e continuam sendo, os destinos mais prováveis para o astro — afirmou Amick.

O ala chegou a Los Angeles para a temporada 2018/19 com um contrato de quatro anos de aproximadamente US$ 157 milhões (R$ 829,45 milhões na cotação atual). Pela franquia, o craque conquistou o título da liga em 2019/20, sendo eleito MVP das Finais, além de faturar a 1° edição da NBA Cup (In-Season Tournament) em 2023/24.

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No entanto, o cenário mudou no início de 2025. Com o protagonismo dividido entre Luka Doncic e Austin Reaves, o astro passou a ser visto como uma terceira opção ofensiva em determinados momentos. Até o agora, nem o jogador, nem a franquia manifestaram publicamente o desejo de estender o vínculo.

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LeBron James pelo Lakers na NBA (Foto: Nic Antaya / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Lebron afasta aposentadoria

A aposentadoria também foi algo cogitado pelo jornalista, que acredita que LeBron James ainda tem muito "gás" para gastar dentro de quadra. O próprio ala comentou sobre o assunto e afastou a possibilidade, por enquanto:

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