NBA fecha calendário para a temporada 24/25; veja principais datas

Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 14:57 • Rio de Janeiro (RJ)

A NBA confirmou o calendário da próxima temporada, que começa no dia 22 de outubro. O jogo de abertura será entre os atuais campeões, Boston Celtics, e o New York Knicks. As partidas da Copa da NBA, do Play In, dos Playoffs e das Finais também já têm data definida. Veja abaixo.

📆 Principais datas da NBA 24/25

22/10/2024: Início da temporada regular

12/12 a 17/12/2024: Copa da NBA

14/2 a 16/2/2025: All-Star Game em San Francisco

13/4/2025: Fim da temporada regular

15/4 a 18/4/2025: Play-In

19/4/2025: Início dos Playoffs

5/6/2025: Início das Finais da NBA

Ao longo da temporada regular, cada equipe disputa 82 partidas. Com isso, a NBA sempre tem um calendário recheado de jogos quase todos os dias. Ao longo dos próximos dois meses, as franquias devem finalizar a montagem dos elencos para o início da NBA 24/25.