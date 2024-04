NBA: Cavaliers pode perder Donovan Mitchell para a próxima temporada

Donovan Mitchell possui médias de 26.5 pontos na atual temporada pelo Cleveland Cavaliers (Foto: Michael Reaves / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 13/04/2024 - 14:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O Cleveland Cavaliers vive uma indefinição quanto ao futuro de Donovan Mitchell, que pode ser negociado caso não aceite uma extensão contratual. O time é o atual quarto colocado da conferência leste da NBA. A informação é do jornalista Marc Stein, do portal “Substack”.

- Mitchell entrará no último ano garantido de seu contrato atual na próxima temporada se não houver extensão, levando a uma crença crescente entre as equipes rivais de que os Cavaliers serão forçados a trocar Mitchell nos próximos meses se não conseguirem chegar a um acordo com ele uma extensão - escreveu o jornalista.

O atleta de 27 anos estará em seu último ano de contrato na próxima temporada, no valor de 35 milhões de dólares. Após esse período, Mitchell tem opção de se tornar um agente livre. Dessa forma, para evitar perdê-lo sem receber nada em troca, o Cavs pode envolver o astro em uma troca.

Vale lembrar que não há nenhum indicativo de que o armador tenha solicitado uma troca. No entanto, existem rumores sobre uma certa insatisfação. Um dos possíveis destinos, segundo o portal “Fadeaway World” é o New York Knicks. A franquia busca a contratação de uma estrela para seu elenco e ambos teriam vontade em fazer o negócio se concretizar.

Mitchell acumula médias de 26.5 pontos, 5.1 rebotes e 6.1 assistências na atual temporada, segundo o site oficial da NBA. Além disso, o armador também soma 54 partidas em 23-24 com média de 35.3 minutos em quadra. 46.2% dos arremessos de quadra e 36.8% dos arremessos de três são as médias de conversão do jogador.