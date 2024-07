Namajunas x Cortez: onde assistir, horário e cards do UFC Denver

Rose Namajunas e Tracy Cortez fazem a luta principal do UFC Denver (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 12:00 • Denver (EUA)

Após uma pausa, o UFC aterrissa em Denver, nos Estados Unidos, para a realização de mais uma série de lutas. Rose Namajunas e Tracy Cortez fazem a luta principal. O evento será realizado neste sábado (13), a partir das 20h (Horário de Brasília), com transmissão do UFC Fight Pass.

Jean Silva (peso leve), Gabriel Marretinha (peso meio-médio) e Luana Santos (peso leve) serão os representantes brasileiros no evento.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Superando Amando Ribas em março, Namajunas tenta embalar na categoria sonhando com seu segundo cinturão no UFC. Já Cortez substituiu Maycee Barber no card para fazer sua primeira luta de cinco rounds no octógono. A norte-americana entra no combate para defender sua invencibilidade de cinco lutas.

(Foto: Divulgação)

Confira ficha técnica e os cards:

🥊FICHA TÉCNICA

NAMAJUNAS X CORTEZ — UFC DENVER

📆 Data: 13 de julho de 2024

⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

🌎 Local: Ball Arena, Denver, Colorado, Estados Unidos

📺 Como assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet.

CARD PRINCIPAL (23h, horário de Brasília)

Peso mosca (até 56,7 kg): Rose Namajunas x Tracy Cortez

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Santiago Ponzinibbio x Muslim Salikhov

Peso leve (até 70,3 kg): Drew Dober x Jean Silva

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Gabriel Marretinha x Ange Loosa

Peso pena (até 65,7 kg): Julian Erosa x Christian Rodriguez

Peso médio (até 83,9 kg): Abdul Razak Alhassan x Cody Brundage

CARD PRELIMINAR (20h, horário de Brasília)

Peso mosca (até 56,7 kg): Joshua Van x Charles Johnson

Peso mosca (até 56,7 kg): Jasmine Jasudavicius x Fatima Kline

Peso galo (até 61,2 kg): Montel Jackson x Da'Mon Blackshear

Peso mosca (até 56,7 kg): Luana Santos x Mariya Agapova

Peso médio (até 83,9 kg): Josh Fremd x Andre Petroski

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Evan Elder x Darrius Flowers