Nadal vira batalha de quatro horas e vai à semi de Bastad

Publicada em 19/07/2024 - 14:28 • Bastad (SUE)

Rafael Nadal está na semifinal do ATP 250 de Bastad, na Suécia, após superar Mariano Navone em uma batalha de 3h59. Esta é a primeira semi de Nadal desde Wimbledon 2022. Em um jogo nervoso e muito brigado, o espanhol bateu o argentino com placar de 6/7, ( 2-7) 7/5 e 7/5.

Jogando sua primeira semifinal em dois anos, Nadal encara o algoz de Thiago Monteiro, o croata Duje Ajdukovic, 130º do mundo. O espanhol tenta voltar à final em Bastad, onde foi campeão em 2005.

O jogo 🎾

O jogo teve um início muito disputado, com pontos longos e os dois tenistas tendo dificuldades para definir os games de saque. Assim, trocaram quebras nos três primeiros games, voltaram a trocar quebras entre o 5º e 6º games e com quebra de vantagem o argentino abriu 5/3. Mas sacando para o set, foi quebrado e viu o jogo ir para o tiebreak. Nele, Navone abriu 5/0 com três mini-breaks e administrou sacando firme.

Na segunda etapa, Navone foi dominado pelo espanhol nos três primeiros games e ao sofrer duas quebras saiu perdendo de 3/0, mas devolveu a primeira quebra no 4º game tentando joga dentro de quadra e confirmou quatro games em sequência com nova quebra no 6º game e fechando o 7º vencendo de zero. O jogo seguiu parelho, com os dois tenistas vencendo pontos no game do adversário, até que Nadal trabalhou cruzando bolas de forehand e chegou à quebra no 11º game e sacou para o set.

O terceiro set teve um início muito disputado, com pontos longos e em 36 minutos apenas os quatro primeiros games, com Nadal e Navone trocando quebras entre o 2º e 3º games. O jogo seguiu disputado e Nadal precisou de cinco breakpoints para converter quebra no 5º game e seguiu sólido, empurrando Navone na linha de base, para vencer cinco games consecutivos e sacou sólido para a vitória duas vezes e foi quebrado nas duas oportunidades. O argentino buscou a reação, mas cometeu erros e voltou a ser quebrado no 11º game, após belo forehand do espanhol, que sacou pela terceira para a partida.