Nadal ou Djokovic? Michael Jordan ou Curry? Cristiano Ronaldo escolhe seus preferidos

Cristiano Ronaldo chegou ao Al-Nassr em 2023 (Foto: Fayez Nureldine/ AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 15:21 • Rio de Janeiro (RJ)

O agora youtuber, Cristiano Ronaldo, começou sua vida na internet de forma polêmica. Em um dos primeiros vídeos do canal, o português teve a dura missão de escolher entre grandes disputas, como: Djokovic ou Nadal? Michael Jordan ou Curry? NBA ou NFL? Estas são perguntas que o "Robozão" precisou responder.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A dinâmica do conteúdo é bem simples. O craque do Al-Nassr deveria escolher quais as suas preferências em relação à duas opções. Além disso, este é apenas um dos 18 vídeos publicados pelo canal do astro, que já conta com mais de cinco milhões de inscritos em poucas horas de lançamento.

Michael Jordan x Stephen Curry

Em determinado momento, Cristiano precisou escolher entre Michael Jordan, lenda da NBA e do Chicago Bulls, e Stephen Curry, multicampeão pelo Golden State Warriors. O português não ficou em cima do muro e optou pelo seis vezes campeão da NBA - Jordan.

Cristiano Ronaldo opinou sobre Djokovic x Nadal em seu canal do YouTube (Foto: Reprodução / UR Cristiano)

Djokovic x Nadal

Neste embate, o camisa 7 se mostrou grande fã de ambos os tenistas. Foi o único confronto em que Cristiano Ronaldo não escolheu nenhum lado e declarou "empate". Novak Djokovic venceu as Olimpíadas de Paris e se tornou campeão de todas as provas que disputou na carreira. Já Nadal, é o segundo maior vencedor de Grand Slams da história do tênis, atrás justamtente do sérvio.

Confira outros confrontos que CR7 opinou:

NFL X NBA

UFC X Boxe

Golf X Tênis

MotoGP x Fórmula 1

The Rock x Hulk Holgan

Tom Brady x Tiger Woods

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas