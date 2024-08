Cristiano Ronaldo lança canal no YouTube e atinge milhões de inscritos em horas

Cristiano Ronaldo lançou um canal no YouTube (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 12:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Cristiano Ronaldo mostrou que o futebol não é seu único foco na carreira. O astro do Al-Nassr lançou, nesta quarta-feira (21), seu canal no YouTube com 18 vídeos publicados para o público assistir. Com o nome de "UR Cristiano", o canal já atingiu 2,4 milhões de inscritos em poucas horas.

Aos 39 anos, é verdade que o português está mais próximo do fim da carreira do que do início. A criação do canal no Youtube é mais uma adição ao império de Cristiano Ronaldo. Entre os empreendimentos do jogador, estão uma marca de roupas, hotelaria, perfumes, óculos, roupas, uma empresa de comunicação portuguesa e até mesmo uma clínica de tratamento capilar.

O português chegou ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, no início de 2023, após a segunda passagem pelo Manchester United. No clube árabe, o jogador tem uma função de, além de fazer gols quando estiver em campo, promover o esporte no país. A equipe é uma das que recebe investimento estatal, com o objetivo de disseminar a modalidade.

Cristiano Ronaldo chegou ao Al-Nassr em 2023 (Foto: Fayez Nureldine/AFP)

Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores da história do futebol. Ao longo da carreira, o português acumulou seis bolas de ouro (2008, 2013, 2014, 2016, 2017 e cinco Champions League, (2008, 2014, 2016, 2017 e 2018). Além disso, pela seleção portuguesa, o camisa 7 foi capitão da conquista da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações de 2019.