A nadadora americana Katie Ledecky venceu, neste sábado, a prova dos 800m livre com o tempo de 8min08s87 no mundial de Fukuoka, no Japão. A conquista é a 16º medalha de ouro da atleta em mundiais, tendo agora uma a mais do que o compatriota e lenda do esporte Michael Phelps, que encerrou a carreira com 15.