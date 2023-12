O Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2023 será realizado entre os dias 13 e 17 de dezembro, em Hangzhou, na República Popular da China. Após o vice-campeão do Minas no masculino, com a vitória do Perugia, da Itália, é a hora das meninas representarem seus respectivos times na competição. O torneio terá transmissão pela ESPN, nos streamings Star+ e Volleyball World, oficial da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).