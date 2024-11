O Los Angeles Lakers encara o Detroit Pistons, nesta segunda-feira (4), pela NBA. O confronto é mais uma sequência fora de casa da equipe de LeBron James. A partida será realizada no Little Caesars Arena, casa dos Pistons, às 21h30, no horário de Brasília. A transmissão será feita pelo NBA League, de forma exclusiva.

Como Pistons e Lakers chegam para o jogo da NBA?

A campanha do Detroit Pistons não é das mais regulares até aqui. A equipe, agora comandada por J.B. Bickerstaff, possui cinco derrotas, mas venceu a última partida, diante do Brooklyn Nets, por 106 a 92. Sob a batuta de Cade Cunningham, o time busca a segunda vitória consecutiva na liga, para se desgrudar das últimas posições na Conferência Leste.

Já o Los Angeles Lakers quer engatar mais uma sequência positiva na NBA. A franquia chegou a fazer uma campanha de 4-0, mas sofreu duas derrotas consecutivas para Cleveland Cavaliers e Phoenix Suns. Na última partida, Anthony Davis conduziu o time a vitória diante do Toronto Raptosrs, fora de casa, com 38 pontos.

LeBron James, do Los Angeles Lakers, está em sua 22ª temporada na NBA (Foto: Harry How/AFP)

FICHA TÉCNICA ✅

DETROIT PISTONS X LOS ANGELES LAKERS

🗓️ Data: 4 de novembro de 2024, segunda-feira

⏰ Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

🌎 Local: Little Caesars Arena, em Detroit, Estados Unidos

📺 Onde assistir: NBA League Pass (Streaming)