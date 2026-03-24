Lenda da NBA critica situação atual da liga: "Não é esporte"

Kevin Garnett se aposentou da NBA em 2016 e, em entrevista ao canal do Minnesota Timberwolves no YouTube, criticou os rumos que a liga tomou nos últimos anos. O ala-pivô é o maior ídolo da história da franquia de Minnesota, onde atuou entre 1995 e 2007, retornando para sua temporada de despedida em 2015/16.

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Segundo o craque, a liga transformou as partidas em puro entretenimento, deixando a competição em segundo plano. Para o ex-jogador, o estilo mais físico e defensivo de sua época ficou no passado.

— O jogo de hoje é muito mais rápido, muito mais técnico. Usam o drible em excesso. E também tem um elemento teatral. É um pouco de espetáculo, um pouco de evento. Não é esporte. Esporte é quando você está no chão, quando você está brigando em todas as jogadas, entende? Mas sei que a NBA evoluiu para se adequar ao que as pessoas querem assistir — afirmou Garnett.

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A postura dos atletas também foi alvo de críticas. Para Kevin, os jogadores da atualidade parecem não levar o esforço em quadra ao limite, o que prejudica a imagem deles e influencia a visão dos torcedores.

— Se a sua fama se sobrepõe ao seu trabalho, então há um problema. Grande parte de tudo vem do esforço que você dedica; os resultados em quadra é que abrem outras portas. Por isso, a ética de trabalho é essencial. Não sei se os jogadores de hoje trabalham com a intensidade necessária. Enfim, não sei se todos estão dando o seu máximo — completou.

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Kevin Garnett, ala-pivô do Minnesota Timberwolves

Mudanças na NBA em uma década