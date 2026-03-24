Lenda da NBA critica situação atual da liga: "Não é esporte"
Kevin Garnett se aposentou em 2016
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Kevin Garnett se aposentou da NBA em 2016 e, em entrevista ao canal do Minnesota Timberwolves no YouTube, criticou os rumos que a liga tomou nos últimos anos. O ala-pivô é o maior ídolo da história da franquia de Minnesota, onde atuou entre 1995 e 2007, retornando para sua temporada de despedida em 2015/16.
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Segundo o craque, a liga transformou as partidas em puro entretenimento, deixando a competição em segundo plano. Para o ex-jogador, o estilo mais físico e defensivo de sua época ficou no passado.
— O jogo de hoje é muito mais rápido, muito mais técnico. Usam o drible em excesso. E também tem um elemento teatral. É um pouco de espetáculo, um pouco de evento. Não é esporte. Esporte é quando você está no chão, quando você está brigando em todas as jogadas, entende? Mas sei que a NBA evoluiu para se adequar ao que as pessoas querem assistir — afirmou Garnett.
A postura dos atletas também foi alvo de críticas. Para Kevin, os jogadores da atualidade parecem não levar o esforço em quadra ao limite, o que prejudica a imagem deles e influencia a visão dos torcedores.
— Se a sua fama se sobrepõe ao seu trabalho, então há um problema. Grande parte de tudo vem do esforço que você dedica; os resultados em quadra é que abrem outras portas. Por isso, a ética de trabalho é essencial. Não sei se os jogadores de hoje trabalham com a intensidade necessária. Enfim, não sei se todos estão dando o seu máximo — completou.
Mudanças na NBA em uma década
- All-Star Game 2026: Nova reformulação para um formato "EUA vs. Mundo". O jogo passa a ser um torneio round-robin (todos contra todos) com três equipes (duas dos EUA, uma "Mundo"), com jogos de 12 minutos.
- In-Season Tournament (NBA Cup): Introdução de um torneio no meio da temporada para aumentar a competitividade dos jogos da temporada regular.
- Aumento da Pontuação: O jogo tornou-se muito mais rápido e focado no perímetro. A média de pontos por jogo aumentou drasticamente desde 2016, com times batendo recordes de 140+ pontos com frequência em 2025/2026.
- Combate a "Derrotas Propositais" (Tanking): Implementação de regras mais rígidas para evitar que times percam de propósito para ganhar melhores escolhas no Draft.
- Regra "Take Foul": Implementação para coibir faltas antidesportivas em contra-ataques, visando acelerar o jogo.
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