Morte de fisiculturista reacende o debate de uso de anabolizantes

Com a morte do fisiculturista Kevin Notário Nunes de Oliveira, o uso de anabolizantes ilegais voltou ao debate pela busca do corpo ideal. O atleta do Mato Grosso do Sul morreu nesta sexta-feira (26) após ser diagnosticado com uma fasciíte necrosante. Uma bactéria conhecida como 'doença devoradora de carne' uma vez que ela destroi músculos, nervos e a gordura sobre a pele. O pai do atleta, Marcelino Nunes de Oliveira, através de sua rede social, confirmou o uso de substâncias indevidas pelo filho após a morte do atleta.

Especialista afirma que uso de estimulantes sem fiscalização é um risco para saúde

Edimílson Migowisk, professor de Infectologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), explica que todas as pessoas possuem a bactéria no corpo. Porém, devido a uma série de fatores, como por exemplo a baixa imunidade, pode fazer com que se transforme em uma doença bastante perigosa.

-O uso de medicamentos injetáveis tem um controle muito rígido feito pela Anvisa. Todos nós sabemos que anabolizantes são injetados direto no corpo e não sabemos como esse produto é transportado e armazenado. O que o mercado clandestino quer é lucro o que acaba causando um grave risco à saúde das pessoas - afirmou o infectologista

Edimílson Migowisk explicou também que esta bactéria, quando estimulada, tem um grau de letalidade que varia de 20 a 80% dependendo dos casos. Portanto, ainda segundo o médico, é importantíssimo que medicamentos sem a chancela da Anvisa não sejam adquiridos.

"Doença devoradora de carne" foi diagnosticada logo que o atleta deu entrada no hospital

Kevin Notário Nunes de Oliveira deu entrada no Hospital Regional de Ponta Porã, a mais de 300 quilômetros da capital Campo Grande, por conta de fortes dores na coxa informou o pai do atleta. Assim que foi atendido, os médicos da unidade diagnosticaram que o rapaz estava com uma fasciíte necrosante. Ele chegou a passar por uma cirurgia de emergência, mas acabou não resistindo e morreu na tarde desta sexta-feira (26).

O corpo do fisiculturista foi sepultado no Cemitério Cristo Rei, na cidade de Ponta Porã no Mato Grosso do Sul. Kevin Notário Nunes de Oliveira deixa duas filhas gêmeas.

