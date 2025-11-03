Morre Charles Coste, campeão olímpico mais idoso do mundo, aos 101 anos

Charles Coste, ex-ciclista francês que conquistou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres em 1948, faleceu aos 101 anos. O atleta, que detinha o título de campeão olímpico mais idoso ainda vivo, morreu na última quinta-feira (30) em Paris. A informação foi divulgada no domingo (02) pela ministra dos esportes da França, Marina Ferrari.

O ex-ciclista havia assumido a posição de campeão olímpico mais velho em janeiro de 2025, após o falecimento da ex-ginasta húngara Ágnes Keleti. Durante sua carreira esportiva, Coste liderou o quarteto francês na prova de perseguição por equipes, competindo ao lado de Serge Blusson, Fernand Decanali e Pierre Adam.

A participação de Coste nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 marcou sua última aparição pública de grande repercussão. Na ocasião, o centenário atleta atuou como penúltimo condutor da tocha olímpica durante a cerimônia de abertura, passando a chama para Teddy Riner e Marie-José Pérec, responsáveis por acender a pira olímpica.

Condolências a Charles

— É com grande emoção que fiquei sabendo da morte de Charles Coste, campeão olímpico em Londres em 1948, que participou do revezamento da chama dos Jogos de Paris em 2024. Em 101 anos, ele nos deixou um legado esportivo imenso. Meus pensamentos estão com seus próximos, a comunidade do ciclismo e todos os que estiveram em seu caminho para um modelo de perseverança — disse a ministra Marina Ferrari.

O judoca francês Teddy Riner, que recebeu a tocha das mãos de Coste na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, também prestou homenagem em suas redes sociais: "Charles Coste nos deixou. Tive a imensa honra de receber a chama olímpica de suas mãos nos Jogos de Paris 2024. Aquele momento simbolizou a paixão e a transmissão que o impulsionavam. Charles Coste representava comprometimento, respeito e amor pelo esporte em todas as suas formas. Sua carreira inspira admiração e seu legado continuará a inspirar as futuras gerações."

O falecimento de Charles representa a perda de uma conexão direta com os Jogos Olímpicos do período pós-Segunda Guerra Mundial, quando o evento retornou após o hiato forçado pelo conflito global.

Com o falecimento de Coste, o posto de campeão olímpico mais velho vivo passa agora para o russo Nikita Simonyan, que tem 99 anos. Simonyan conquistou a medalha de ouro no futebol durante os Jogos Olímpicos de Melbourne em 1956, representando a então União Soviética.

As causas da morte do atleta centenário não foram divulgadas, assim como informações sobre o funeral ou cerimônias de despedida.

