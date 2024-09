Moicano atropela Saint-Denis no primeiro round e obriga médico a interromper luta

Renato Moicano venceu a luta principal do UFC Paris, no sábado (28) (Foto: UFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 10:07 • Paris (FRA)

Renato Moicano venceu Benoit Saint-Denis na luta principal do UFC Paris, na França, neste sábado (28). O brasileiro atropelou o francês num primeiro round épico. O atleta da casa ficou com o rosto irreconhecível, tentou voltar para o segundo round e fez cinco minutos mais equilibrados. O médico o avaliou e não deixou voltar para o terceiro round.

Com 30 segundos de luta, Moicano colocou Saint-Denis para baixo com as costas no chão. Em seguida, o brasileiro, rapidamente, foi para as costas na posição para fechar no mata-leão com mais de três minutos pela frente. Renato continuou grudado e golpeava sempre Benoit quando tinha brecha. O rosto do francês já estava todo desfigurado com menos de três minutos de luta, com o olho direito já fechado e muitos cortes. Foram 30 golpes conectados pelo brasileiro e apenas quatro do francês na parcial.

Renato Moicano e Benoit Saint-Denis no UFC Paris (Foto: Chris Unger/UFC)

No segundo round, Moicano diminuiu o ritmo de luta, focando mais nos machucados do francês com golpes mais precisos, ao final, grampeou o Saint-Denis na grade e o momento ficou mais cadenciado. Antes de voltar para o terceiro período, o médico entrou para avaliar as condições de Benoit. Depois disso, ele comunicou ao árbitro Marc Goddard que Saint-Denis não poderia seguir na luta. Vitória decretada para Renato Moicano.

Apenas Moicano venceu entre os brasileiros. Gabriel Fly foi nocauteado por Morgan Charriere no peso-pena (até 66,2kg) e Joanderson Tubarão perdeu para William Gomis pela mesma categoria.